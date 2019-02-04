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Модний конфуз: Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових образах

Lite » Мода 04.02.2019 - 13:43
Модний конфуз: Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових образах
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Традиційно, пропонуємо вибрати кращий образ

У Києві гримить найяскравіша fashion-подія – Український тиждень моди (1-5 лютого) сезону осінь-зима 2019/20. При цьому гостей заходу радують не тільки модні покази десятка українських дизайнерів, але також і зіркові гості.

На показ Dafna May, що представила свої "метаморфози", також прийшли українські селебрітіс, продемонструвавши свої стильні образи. Тільки от цікаво, що образи у деяких повторювалися.

Так, в об'єктив фотокамер потрапили відразу дві красуні в однакових сорочках від Dafna May – співачка Надя Дорофєєва та модель Олександра Кучеренко.

Цікаво, що дівчата практично однаково комбінували ультрастильну в цьому сезоні річ з анімалістичним принтом, підібравши під неї класичні чорні штани. Кучеренко також накинула на плечі червоне лакове пальто.

Надя Дорофєєва

Модний конфуз: Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових образах

Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка в однакових блузках (фото: instagram.com/nadyadorofeeva; instagram.com/aakucherenko)

І все ж Дорофєєва та Кучеренко з цього приводу не засмутилися, і навіть зробили спільне фоп на пам'ять.

"Не змовляючись", — з посмішкою підписала знімок Олександра.

Модний конфуз: Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка з'явилися в однакових образах

Надя Дорофєєва та Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)

Отже, LITE пропонує визначитися, кому ж образ в яскравій сорочці підходить найбільше - Наді або Олександрі.

 

 

Опитування LITE

Нагадаємо, раніше ми вже пропонували вибрати кращий бунтарський образ Дорофєєвої. Поки що лідирує стильний Sport Chic.

Також Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов. У виконавиці вже 4 млн підписників в мережі instagram!

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