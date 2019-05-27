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Фонтан молодості: 49-річна Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом і сяючою шкірою

Lite » Мода 27.05.2019 - 20:19
Фонтан молодості: 49-річна Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом і сяючою шкірою
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка не перестає надихати фоловерів

Дженніфер Лопес обожнює показувати свої знімки зі спортзалу. А так як знаменитість небайдужа до красивого фітнес-одягу і до стану навколишнього середовища, вона взяла участь в розробці нової лінії спортивного одягу з перероблених матеріалів від Niyama Sol. Зісно, у зв'язку з запуском эколінії фото в спокусливих образах із залу стало ще більше. Кілька годин тому 49-річна співачка і актриса показала нове селфі.

Фонтан молодості: 49-річна Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом і сяючою шкіроюДженніфер Лопес демонструє любов до спорту (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер позує в короткому кремового відтінку топі і яскравих рожево-фіолетових легинсах. Фото також повною мірою продемонструвало її бездоганну фігуру: тонку талію, сталевий прес з кубиками і точені руки. А також гладку сяючу шкіру, ніжний рум'янець і сяючий погляд. "Отримувала це прямо перед репетиціями. Час туру практично настав", – написала вона, натякнувши, що наполегливо працює над формою напередодні майбутнього концертного туру.

  • Тебе не зупинити!
  • За зброю!
  • Я не релігійна людина, але ІСУС! Ви просто вражаюча!
  • Чому ти так ідеальна?
  • Що за королева!
  • Як же я люблю її
  • Єдина і неповторна, моя королева!
  • Ця жінка!
  • Ух ти, ось як потрібно виглядати у кінці 4-го десятка... Ти фонтан молодості...
  • Ти така красива і сильна
  • Дівчинка, ти виглядаєш чудово!
  • Чудово, і тобі 50, як двадцять! Я хочу бути такою ж, як ти :)
  • Я божеволію від тебе!

Фонтан молодості: 49-річна Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом і сяючою шкіроюФонтан молодості: 49-річна Дженніфер Лопес вразила сталевим пресом і сяючою шкірою

Шанувальники чекають моменту, коли Дженніфер стане дружиною Алекса Родрігеса (фото: instagram.com/jlo)

Втім, багато ЗМІ відразу ж відзначили, що готується вона ще до однієї важливої події у своєму житті – весілля з 43-річним бейсболістом Алексом Родрігесом. Нагадаємо, про заручини Дженніфер і Алекс оголосили ще в березні, опублікувавши на своїх Instagram-сторінках зворушливе фото обручки. До речі, для співачки цей шлюб буде четвертим, а для Родрігеса – другим. Коли саме відбудеться церемонія одруження, поки невідомо. Але, по всьому, чекати численним шанувальникам суперзірки вже недовго.

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Новини України певецДженніфер Лопесмода
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