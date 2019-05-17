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49-річна Дженніфер Лопес похвалилася залізним пресом і спортивною формою

Lite » Мода 17.05.2019 - 22:29
49-річна Дженніфер Лопес похвалилася залізним пресом і спортивною формою
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка приміряла легінси з перероблених матеріалів

Дженніфер Лопес обожнює демонструвати свою бездоганну форму. У свої 49 років вона може дати фору навіть більш молодим колегам. Зірка активно виступає на концертах, обожнює спорт і фізичні навантаження, займається танцями, йогою і всіляко пропагує здоровий спосіб життя. У співпраці з фірмою Niyama Sol, що випускає спортивний одяг, вона створила не одну лінію одягу для фітнесу. А кілька годин тому представила новинку – речі, створені з перероблених матеріалів. Зірка вказала, що легінси, надіті на ній, зроблені з переробленого пластику, є нагадуванням про те, що ми повинні зберігати наші океани в чистоті.

49-річна Дженніфер Лопес похвалилася залізним пресом і спортивною формоюДженніфер Лопес любить піклуватися не тільки про своє тіло, але і про планету (фото: instagram.com/jlo)

"У всьому світі є люди, які піклуються про русалку всередині себе. У них є ця потойбічна краса, туга й бажання, які змушують їх досягти легкості всередині себе... Пам'ятайте про свою внутрішню русалку, вибираючи наші легінси Shagreen Lagoon, виготовлені з 84% перероблених пластикових пляшок як нагадування про необхідність очищати навколишнє середовище і особливо океан від пластикових відходів. Спасибі, @jlo, за те, що допомогла нам поширити це послання", – доповнили мова Дженніфер на офіційній сторінці бренду.

49-річна Дженніфер Лопес похвалилася залізним пресом і спортивною формоюЗірка давно співпрацює з брендом Niyama Sol (фото: instagram.com/niyamasol)

Іеальна форма Лопес також не залишилася без уваги. Зірка приміряла короткий топ, що відкриває її накачаний живіт, і сталевого відтінку лосини, що підкреслили стрункі ноги. Образ доповнили в'язана шапочка і макіяж в натуральних відтінках. Фанати знаменитості відразу ж вибухнули численними компліментами для неї та її одягу.

  • "Вау, чудова мама"
  • "Я відчуваю себе втраченим в твоїх очах кожен раз, вони такі гарні, що від них важко позбутися"
  • "Ти як свічка, що світиться в темряві"
  • "Приголомшлива картинка"
  • "Ось це так! Ти неймовірна, Джей! Люблю легінси теж! Так чудово, що вони зроблені з переробленого пластику!"
  • "Ця картинка тільки що сказала мені піти в спортзал"
  • "Я не думаю, що ви могли б стати більш приголомшливим"
  • "Твоє тіло – мета для будь-якої мами"
  • "Чудова"
  • "Невже ти реальна?"
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