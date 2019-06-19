Оце ноги! Наталя Водянова в міні-сукні від Louis Vuitton блищить на відкритті виставки

Наталя Водянова продовжує активне світське життя. Не так давно вона відвідала всесвітній форум підприємців, де виступила з розповіддю про роботу Фонду «Оголені серця». Із Монако вона вирушила до Франції. А звідти – до Швейцарії, де влаштувала благодійний гала-вечір The Secret Garden Charity Gala від її фонду "Оголені серця". Всі ці події супроводжувалися, безумовно, стильними виходами в розкішних нарядах.

Наталя любить підкреслювати довжину ніг короткими сукнями (фото: instagram.com/natasupernova)

І ось – новий привід показати себе у всій красі. Днями в Москві відбулося відкриття виставок: "Щукін. Біографія колекції" і "Колекція Fondation Louis Vuitton. Вибране". Подія зібрала цілу плеяду знаменитостей. Не могла пропустити його і супермодель.

Супермодель показала новий чудове вбрання (фото: instagram.com/natasupernova)

Для такої важливої події вона підібрала вбрання від Louis Vuitton. Вільне плаття з широкими рукавами, закритим верхом, поясом на талії підкреслило тендітну фігуру Наталії та акцентувало увагу на довжину її ніг. Додаткові його "козирі" – світло-сірий відтінок і незвичайний візерунок з блискіток, що нагадує риб'ячу луску. Такі деталі неймовірно до лиця знаменитій красуні! Доповнили образ сріблясті босоніжки на високих підборах, макіяж з виразними червоними губами, а також розкішна укладка.

Водянова не раз розповідала про улюблені б'юті-процедури (фото: instagram.com/natasupernova)

Стрункість і красу Водянової відразу ж відзначили її численні шанувальники по всьому світу. А також її свіжість і молодість. До речі, сама Наталя охоче ділиться секретами краси. Так, її головні правила: дієта по групі крові, регулярні фізичні навантаження, процедури для обличчя і тіла в улюбленому Balmain Hair Salon. І, звичайно ж, позитивний погляд на світ.

Наталя і Антуан (фото: nstagram.com/natasupernova)

Цікаво, що чутки з приводу вагітності Водянової нарешті вщухли. Останнім часом дівчина показує безліч образів, що підкреслюють її худорлявість. Зате з задоволенням демонструє спільні сімейні кадри з коханим чоловіком Антуаном Арно і п'ятьма дітьми: Лукасом, Невою, Віктором, Максимом і Романом.