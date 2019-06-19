Вот это ноги! Наталья Водянова в мини-платье от Louis Vuitton блистает на открытии выставки

Наталья Водянова продолжает активную светскую жизнь. Не так давно она посетила всемирный форум предпринимателей, где выступила с рассказом о работе Фонда «Обнаженные сердца». Из Монако она отправилась во Францию. А оттуда – в Швейцарию, где устроила благотворительный гала-вечер The Secret Garden Charity Gala от ее фонда "Обнаженные сердца". Все эти события сопровождались, безусловно, стильными выходами в роскошных нарядах.

Наталья любит подчеркивать длину ног короткими платьями (фото: instagram.com/natasupernova)

И вот – новый повод показать себя во всей красе. На днях в Москве состоялось открытие выставок: "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Событие собрало целую плеяду знаменитостей. Не могла пропустить его и супермодель.

Супермодель показала новый роскошный наряд (фото: instagram.com/natasupernova)

Для такого важного события она подобрала наряд от Louis Vuitton. Свободное платье с широкими рукавами, закрытым верхом, поясом на талии подчеркнуло хрупкую фигуру Натальи и акцентировало внимание на длине ее ног. Дополнительные его "козыри" – светло-серый оттенок и необычный узор из блесток, напоминающий рыбью чешую. Такие детали невероятно к лицу знаменитой красавице! Дополнили образ серебристые босоножки на высоких каблуках, макияж с выразительными красными губами, а также роскошная укладка.

Водянова не раз рассказывала о любимых бьюти-процедурах (фото: instagram.com/natasupernova)

Стройность и красоту Водяновой тут же отметили ее многочисленные поклонники по всему миру. А также ее свежесть и молодость. К слову, сама Наталья с удовольствием делится секретами красоты. Так, ее главные правила: диета по группе крови, регулярные физические нагрузки, процедуры для лица и тела в излюбленном Balmain Hair Salon. И, конечно же, позитивный взгляд на мир.

Наталья и Антуан (фото: nstagram.com/natasupernova)

Интересно, что слухи по поводу беременности Водяновой наконец утихли. В последнее время девушка показывает множество образов, подчеркивающих ее худобу. Зато с удовольствием демонстрирует совместные семейные кадры с любимым мужчиной Антуаном Арно и пятью детьми: Лукасом, Невой, Виктором, Максимом и Романом.