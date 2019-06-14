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В червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в Швейцарії

Lite » Мода 14.06.2019 - 11:27
В червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в Швейцарії
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна супермодель і філантроп влаштувала черговий благодійний обід

Наталя Водянова продовжує дивувати шанувальників добротою і красою. Вчора, 14 червня, вона влаштувала в Женеві черговий благодійний захід. Гала-вечеря The Secret Garden Charity Gala була направлена на збір коштів для фонду "Оголені серця", яким керує Наталія вже багато років. Свято пройшло за всіма канонами івентів Водянової: розкішна обстановка, червона доріжка, шоу-програма і маса зіркових гостей. Так, серед найбільш відомих персон тут відзначилися британська співачка Рита Ора, шведська топ-модель Ельза Хоск і безліч інших.

В червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в ШвейцаріїВ червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в ШвейцаріїНаталія готується до гала-вечері (фото: instagram.com/natasupernova)

В червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в Швейцарії

В червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в ШвейцаріїВ червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в ШвейцаріїВ червоному міні зі шлейфом: Наталія Водянова захопила ефектним нарядом на благодійному балу в ШвейцаріїГосподиня вечора з численними гостями і партнерами (фото: instagram.com/natasupernova)

Гостей зустрічала господиня вечора, яка при цьому встигала викладати в мережу численні сториз і фото. Для заходу Наталія обрала розкішну яскраво-червону міні-сукняю з корсетом від Philosophy di Lorenzo таки serafini, яку прикрасив довгий пишний чорний шлейф-спідниця, а також вишукане кольє з великими червоними каменями від Chopard і браслет. На ногах у неї були червоні босоніжки на високому каблуці. Доповнювали картину об'ємна укладання і яскравий макіяж. Наталя із задоволенням позувала фотографам і крутилася перед камерами, демонструючи ефектне плаття і бездоганну фігуру. До речі, під кінець вечора супермодель зняла шлейф і залишилася в одному міні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Natalia Vodianova (@natasupernova)

Наталія захопила ефектним нарядом (відео: instagram.com/natasupernova)

"Ласкаво просимо на нашу #SecretGardenGala – нашу першу в історії гала-вечірку в Швейцарії по збору коштів @nakedheartfoundation для програм допомоги дітям з особливими потребами, а також обізнаності про цієї важливої проблеми", – написала Наталя в своєму мікроблозі. Поступово вона стала додавати все більше фото, відзначаючи знаменитих гостей і дякуючи їм за підтримку. Особливо бурхливо вона зустріла свою давню подругу Риту Ору – дівчата довго не могли наобніматися, висловлюючи один одному слова любові і захоплення. Також Водянова представила світу нових партнерів. Сама Водянова, як завжди, виступила з промовою, розповівши про роботу фонду та його місії.

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Новини України певецмодельНаталія Водянова
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