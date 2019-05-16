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Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюм

Lite » Мода 16.05.2019 - 19:30
Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюм
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

23-річна модель порадувала шанувальників новим стильним цибулею

Джіджі Хадід часто бере участь у фотосесіях для модних журналів і нових кампаній відомих брендів. Так, одна з недавніх її робіт – маса незвичайних образів для Burberry, а також для будинку Prada – особою цього бренду є дівчина вже давно. Так що стильні образи на її сторінці – частий контент, який обожнюють всі її фоловерів.
Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмРожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмРожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмДжіджі Хадід у новій рекламній кампанії Burberry (фото: instagram.com/gigihadid)

Кілька годин тому вона поділилася з передплатниками серією фото в стильному брючному костюмі рожевого кольору. До речі, щось схоже нещодавно приміряла і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Так що вбранння точно в тренді!

Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмРожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмРожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюм24-річна супермодель демонструє любов до рожевого (фото: instagram.com/gigihadid)

Фото були зроблені перед Met Gala 2019 – 24-річна красуня позує в широких штанях і піджаку оверсайз, кроп-топі кремового відтінку. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри в яскравій оправі на довгому ланцюжку і пухнасті кімнатні капці. Дівчина явно веселилася перед відповідальним виходом на червону доріжку: вона позує з величезною сумкою світло-коричневого відтінку від Michael Kors і з трояндою. А на одному фото показала частину свого вбрання на Met Gala – руку в рукавичці з камінням. Нагадаємо, на Бал Інституту костюма старша Хадиди одягла розкішний серебристый комбінезон від Michael Kors.

Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмДжижи Хадід Бал Інституту костюма (фото: instagram.com/gigihadid)

Тим не менш, шанувальники оцінили почуття стилю і гумору) зірки.

  • "Ці пухнасті тапочки – це все"
  • "Таак, ця сумка"
  • "Мила"
  • "Схоже, ця сумка може перенести вас в Нарнію"
  • "Королева"
  • "Рожевий – твій колір"
  • "О боже, ця сумка"
  • "Яка гарна"
  • "Друга картинка. Тобі потрібна ця МК сумка! Ви знаєте, для одноденних поїздок і все таке"
  • "Друга картинка – ти збираєшся приїхати до мене"
  • "Чорт, це так прекрасно"
  • "Люблю цей жакет"
  • "Чудова"
  • "Люблю тебе дуже сильно"
  • "Дівчина мрії"

Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюмСестри Хадід на дні народження Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)

Треба зазначити, що молодша сестра Джіджі – Белла – набагато частіше публікує фото у власному акаунті. І вони носять зовсім інший характер. Так, 22-річна модель обожнює виставляти напоказ свою сексуальність, що демонструють та її відверті образи для різних кампаній. У той час як проекти Джіджі найчастіше створені в дусі високої моди.

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