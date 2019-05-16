Рожевий в тренді: Джіджі Хадід показує, як носити брючний костюм

23-річна модель порадувала шанувальників новим стильним цибулею
Джіджі Хадід часто бере участь у фотосесіях для модних журналів і нових кампаній відомих брендів. Так, одна з недавніх її робіт – маса незвичайних образів для Burberry, а також для будинку Prada – особою цього бренду є дівчина вже давно. Так що стильні образи на її сторінці – частий контент, який обожнюють всі її фоловерів.
Джіджі Хадід у новій рекламній кампанії Burberry (фото: instagram.com/gigihadid)
Кілька годин тому вона поділилася з передплатниками серією фото в стильному брючному костюмі рожевого кольору. До речі, щось схоже нещодавно приміряла і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Так що вбранння точно в тренді!
24-річна супермодель демонструє любов до рожевого (фото: instagram.com/gigihadid)
Фото були зроблені перед Met Gala 2019 – 24-річна красуня позує в широких штанях і піджаку оверсайз, кроп-топі кремового відтінку. Доповнюють образ сонцезахисні окуляри в яскравій оправі на довгому ланцюжку і пухнасті кімнатні капці. Дівчина явно веселилася перед відповідальним виходом на червону доріжку: вона позує з величезною сумкою світло-коричневого відтінку від Michael Kors і з трояндою. А на одному фото показала частину свого вбрання на Met Gala – руку в рукавичці з камінням. Нагадаємо, на Бал Інституту костюма старша Хадиди одягла розкішний серебристый комбінезон від Michael Kors.
Джижи Хадід Бал Інституту костюма (фото: instagram.com/gigihadid)
Тим не менш, шанувальники оцінили почуття стилю і гумору) зірки.
Сестри Хадід на дні народження Джіджі (фото: instagram.com/gigihadid)
Треба зазначити, що молодша сестра Джіджі – Белла – набагато частіше публікує фото у власному акаунті. І вони носять зовсім інший характер. Так, 22-річна модель обожнює виставляти напоказ свою сексуальність, що демонструють та її відверті образи для різних кампаній. У той час як проекти Джіджі найчастіше створені в дусі високої моди.