Такою її ще не бачили: Белла Хадід блищить на ексклюзивній цифровій обкладинці Vogue (відео)

Днями американський Vogue представив свою першу цифрову обкладинку, прикрасила яку популярна модель Белла Хадід. На новій digital-cover Белла з'явилася в елегантному образі, натхненним легендарним фільмом "Забавна мордочка" 1957 року за участю Одрі Хепберн. Образ Белли зберігає головні коди образу культової героїні. На дівчині надіто розкішне червоне плаття Givenchy вартістю $ 7185, крислатий капелюх з страусиним пір'ям Koché, а у вухах красуються сережки Panconesi Riviera за $ 528.

"На нашій ексклюзивної обкладинці Белла Хадід, яку ви ніколи не бачили. Шия, як у Марелли Аньєллі, з руками на стегнах у манері таких неймовірно елегантних дівчат з минулого Vogue, як Ліза Фонсагривс і Санні Хартнетт, Хадід – це образ врівноваженості", – представили обкладинку на офіційній сторінці журналу в Instagram.

Відео: instagram.com/voguemagazine

Також для цього проекту була створена серія роликів, на яких Белла демонструє речі з кутюрних колекцій, які символізують поєднання традицій і сучасних технологій, прагнення переосмислити цінність речей. "Зрештою, сучасні дівчата хочуть мудро інвестувати в незвичайні речі" – головний посил кампанії. Відео було відзнято в останній день Paris Fashion Week. Так, на одному з них вона вбрана в розкішний шовковий білий костюм від Карла Лагерфельда для Chanel.

"Надягайте його з великою кількістю біжутерії або просто на голе тіло. Просто надіньте його", – заграє легендарний глянець зі своїми читачами.

Відео: instagram.com/voguemagazine

Відео: instagram.com/voguemagazine

Молодша Хадід залишилася в захваті від спільної роботи, поділившись роликами і обкладинкою в своєму Instagram-акаунті і написавши захоплений відгук: "Це був один із самих чарівних днів у моєму житті. Майбутнє цифрового Vogue!.. Спасибі всім, хто брав участь у цьому неймовірному виставі... Просто вау..."

"Нереально", "Чудово", "Сама знакова обкладинка, яку я коли-небудь бачив", "Вау! Це просто дивно! Це висока мода", "Ти мене надихаєш! Я бачу, як важко ти працюєш, ти моя мотивація, спасибі", – засипали дівчину коментарями шанувальники.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід розробила лінію сонцезахисних окулярів в стилі великого міста.

До цього Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue.