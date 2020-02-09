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Ефектна Катя Осадча підкорила появою в розкішному вбранні за 57 000 грн

Lite » Мода 09.02.2020 - 18:39
Ефектна Катя Осадча підкорила появою в розкішному вбранні за 57 000 грн
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча блищала у вечірньому вбранні

Катя Осадча звикла блищати на світських заходах і екранах ТБ в запаморочливих вбраннях, тим більше ведуча вважається володаркою прекрасного смаку і вміє виглядати стильно і модно за будь-яких обставин. Луки теледіви для суботніх ефірів "Світського життя" викликають підвищений інтерес у шанувальників – у кадрі вона завжди виглядає ефектно. Так, новий розкішний образ Каті - в сукні від бренду Maison D'ANGELANN, вартістю 2360 доларів (около57 000 грн).

Ведуча позує на камеру в чорному вечірньому оксамитовому платті і демонструє глибокий розріз, який оголив її ногу. На додаток до вишуканого вбрання Катя вибрала довгі блискучі сережки, її голову прикрасив обідок з чорними і білими камінцями та стразами. В якості взуття вона обрала уточенные босоніжки на шпильці з тонкими ремінцями.

Ефектна Катя Осадча підкорила появою в розкішному вбранні за 57 000 грн

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники прийшли в захват від розкішного образу теледіви. Їх підкорив її вишуканий урочистий лук.

Ефектна Катя Осадча підкорила появою в розкішному вбранні за 57 000 грн

Скріншот: (maisonangelann.com)

Шикарний образ: Катя Осадча блестнула в "золотий уніформі"

  • Все ідеально сукня дуже гарна
  • Королева! Красива і мудра
  • Шикарний вигляд
  • Катя,ви як завжди чарівні
  • Сукні цього бренду створюють для вас певно! Шикарно!
  • Ви просто супер
  • Ти така крута люблю тебе
  • Красуня
  • Як завжди прекрасна і чарівна!
  • Гарно

Скріншот коментарів

До речі, Катя вже блищала в ідентичному вбранні, але тільки глибокого винного відтінку від Maison D'ANGELANN. Тоді її образ доповнили акуратні невеликі круглі сережки і сріблясті босоніжки.

Ефектна Катя Осадча підкорила появою в розкішному вбранні за 57 000 грн

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Катя Осадча зачарувала домашнім душевним фото синочка Івана, який, за словами шанувальників ведучої, схожий на свого батька Юрія Горбунова.

Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в "золотій уніформі" Випадок в гримерці: Горбунов та Осадча показали, чим займаються на робочому місці
Новини України Катя Осадча
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