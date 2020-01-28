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Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в "золотій уніформі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2020 - 14:48
Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в "золотій уніформі"
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча зізналася, що знімальний процес кипить і часу на сон у неї майже немає

Знімальна група каналу 1+1 щосили працює над записом нових сезонів шоу, виходів яких з нетерпінням чекають шанувальники. Так телеведуча Катя Осадча зараз зайнята відразу в двох проектах — Голос країни-10 і Світське життя, тому її Instagram заповнений кадрами з робочими моментами, один з яких заінтригував підписників не на жарт. На фото Катя показала "випадок в гримерці", коли вони з чоловіком залишилися наодинці - парочка цілувалася в перервах між дублями.

Ще одним аспектом, який обов'язково притягує увагу телеглядачів і фанатів селебріті — її неперевершене вбрання. Фото в розкішних вечірніх сукнях, вартість яких часом перевищує кілька тисяч євро раз від разу миготять в акаунті зірки і її сторіз.

Черговий золотой наряд Каті просто справив фурор серед її підписників, ще й за те, що вона присвоїла йому звання уніформи.

Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в &quot;золотій уніформі&quot;Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Коли сукні в паєтках - повсякденна уніформа", - жартівливо підписала публікацію Осадча.

Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в &quot;золотій уніформі&quot;Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

І дійсно, про такий робочій одяг можна тільки мріяти, погодилися її фолловери, а ще вони відзначили, що Катю прикрашають не тільки паєтки і стрази, але і її чарівна посмішка:

  • Тоді це робота мрії
  • Ого яка шикарна
  • Твоя посмішка зачаровує!
  • Тут прям шалено красива
  • Коли в маєтку - це добре, є що одягнути
  • У Вас шикарний образ
  • Цікава ідея плаття! Ви, Катю, неперевершена!
  • Золоте плаття для Каті
  • Ну просто чарівна!!!
  • Катюша, Ви як завжди неперевершена

Але не тільки гламурними робочими моментами ділитися зірка, вона без сорому показує і закулісся, наприклад, фотографії себе сонної і без макіяжу.

Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в &quot;золотій уніформі&quot;Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

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