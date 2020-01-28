Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в "золотій уніформі"

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча зізналася, що знімальний процес кипить і часу на сон у неї майже немає

Знімальна група каналу 1+1 щосили працює над записом нових сезонів шоу, виходів яких з нетерпінням чекають шанувальники. Так телеведуча Катя Осадча зараз зайнята відразу в двох проектах — Голос країни-10 і Світське життя, тому її Instagram заповнений кадрами з робочими моментами, один з яких заінтригував підписників не на жарт. На фото Катя показала "випадок в гримерці", коли вони з чоловіком залишилися наодинці - парочка цілувалася в перервах між дублями.

Ще одним аспектом, який обов'язково притягує увагу телеглядачів і фанатів селебріті — її неперевершене вбрання. Фото в розкішних вечірніх сукнях, вартість яких часом перевищує кілька тисяч євро раз від разу миготять в акаунті зірки і її сторіз.

Черговий золотой наряд Каті просто справив фурор серед її підписників, ще й за те, що вона присвоїла йому звання уніформи.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Коли сукні в паєтках - повсякденна уніформа", - жартівливо підписала публікацію Осадча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

І дійсно, про такий робочій одяг можна тільки мріяти, погодилися її фолловери, а ще вони відзначили, що Катю прикрашають не тільки паєтки і стрази, але і її чарівна посмішка:

Тоді це робота мрії

Ого яка шикарна

Твоя посмішка зачаровує!

Тут прям шалено красива

Коли в маєтку - це добре, є що одягнути

У Вас шикарний образ

Цікава ідея плаття! Ви, Катю, неперевершена!

Золоте плаття для Каті

Ну просто чарівна!!!

Катюша, Ви як завжди неперевершена

Але не тільки гламурними робочими моментами ділитися зірка, вона без сорому показує і закулісся, наприклад, фотографії себе сонної і без макіяжу.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Популярна пара українського шоу-бізнесу Катя Осадча та Юрій Горбунов здивували кардинальною зміною іміджу під час гри в рольові ігри.