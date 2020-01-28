Шикарний образ: Катя Осадча сяяла в "золотій уніформі"

Телеведуча зізналася, що знімальний процес кипить і часу на сон у неї майже немає
Знімальна група каналу 1+1 щосили працює над записом нових сезонів шоу, виходів яких з нетерпінням чекають шанувальники. Так телеведуча Катя Осадча зараз зайнята відразу в двох проектах — Голос країни-10 і Світське життя, тому її Instagram заповнений кадрами з робочими моментами, один з яких заінтригував підписників не на жарт. На фото Катя показала "випадок в гримерці", коли вони з чоловіком залишилися наодинці - парочка цілувалася в перервах між дублями.
Ще одним аспектом, який обов'язково притягує увагу телеглядачів і фанатів селебріті — її неперевершене вбрання. Фото в розкішних вечірніх сукнях, вартість яких часом перевищує кілька тисяч євро раз від разу миготять в акаунті зірки і її сторіз.
Черговий золотой наряд Каті просто справив фурор серед її підписників, ще й за те, що вона присвоїла йому звання уніформи.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Коли сукні в паєтках - повсякденна уніформа", - жартівливо підписала публікацію Осадча.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
І дійсно, про такий робочій одяг можна тільки мріяти, погодилися її фолловери, а ще вони відзначили, що Катю прикрашають не тільки паєтки і стрази, але і її чарівна посмішка:
Але не тільки гламурними робочими моментами ділитися зірка, вона без сорому показує і закулісся, наприклад, фотографії себе сонної і без макіяжу.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Популярна пара українського шоу-бізнесу Катя Осадча та Юрій Горбунов здивували кардинальною зміною іміджу під час гри в рольові ігри.