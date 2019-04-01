Джинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуал

Перша леді США Меланія Трамп є однією з найстильніших жінок в політиці і регулярно демонструє елегантні і витончені образи. Однак днями дружина глави держави потрапила в об'єктиви фотографів у вельми неформальному повсякденному образі.

Президентська пара повернулася в Вашингтон після вихідних, проведених в сімейній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. За традицією, знімки були зроблені під час виходу Дональда і Меланії з вертольота і на галявині Білого дому.

Фото: (instagram.com/elegant_melania)

48-річна місіс Трамп зрадила своєму звичному витонченому стилю і постала перед об'єктивами в зручному одязі в стилі кежуал. Меланія була в темних джинсах і футболці, а також вкороченому пальто ніжного бузкового відтінку.

Замість традиційних туфель на підборах вона одягла прості та комфортні балетки, також не забула про сонцезахисні окуляри. Образ вийшов дуже милим і весняним.

Фото: (instagram.com/elegant_melania)

Подружжя пройшлися по галявині, тримаючись за руки, і з задоволенням позували і махали фотографам.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп з'явилася на публіці в рожевому вбранні. Напередодні Дня святого Валентина дружина Дональда Трампа разом з ним приймала в Білому домі гостей - президента Колумбії Івана Дуке та його дружину Марію Юліану Руїс.

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До речі, перша леді Франції Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією. Обидві жінки постали в ефектних і стильних образах.