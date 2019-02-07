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Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки

Lite » Мода 07.02.2019 - 12:44
Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки
Фото: Тіффані і Іванка Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Дівчина відвідала офіційну промову Дональда Трампа перед конгресом

Молодша дочка президента США Дональда Трампа і його другої дружини Марли Мейплз, 25-річна Тіффані, яка нещодавно вперше вийшла у світ з бойфрендом-мільярдером з Нігерії, дещо спантеличила вибором образу для офіційного виходу в світ. Знімки з заходу були опубліковані в соціальній мережі Twitter.

Дівчина разом з іншими членами сім'ї відвідала щорічну доповідь президента США перед конгресом "Про становище країни" у Вашингтоні.

Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки

Фото: (twitter.com/erictrump)

Вона з'явилася на публіці в білому вбранні - спідниці-олівець і блузці від Roland Mouret. У точно такому ж костюмі була раніше помічена її старша зведена сестра Іванка - 37-річна донька американського лідера виходила в ньому в світ у жовтні минулого року.

Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки

Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри ІванкиФото: (twitter.com/WhiteHouse_Fash)

Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки

Фото: (twitter.com/erictrump)

Крім того, багато користувачів мережі порахували подібний наряд Тіффані проявом солідарності з жінками-демократами, які в цей день спеціально прийшли в сукнях білого кольору, оскільки він став символом руху суфражисток.

Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри ІванкиБере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки

Фото: (instagram.com/usatoday)

Меланія і Іванка Трамп при цьому вибрали одяг темних відтінків.

Нагадаємо, раніше дочка Дональда Трампа Тіффані потрапила в модний конфуз через взуття. Дівчина забула зняти цінник з підошви, що відобразили всюдисущі папараці.

Ми також писали про те, що дочка американського президента Іванка Трамп з'явилася на публіці в простому, але при цьому стильному образі. Іванка з'явилася на діловій зустрічі в чорній спідниці і сірому светрі в ромбики, який був прикрашений малюнками з пайеток.

"Красива пара": Іванка Трамп зворушила мережу рідкісним фото з чоловіком Дочка Трампа вперше вийшла у світ з бойфрендом-мільярдером з Нігерії
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