Яскравий вихід: Меланія Трамп з'явилася на публіці в рожевому вбранні

Фото: (instagram.com/flotus)

Перша леді США побувала на зустрічі з президентом Колумбії в Білому домі

Перша леді США Меланія Трамп відома своїм елегантним і жіночним стилем і завжди виглядає просто бездоганно, хоча іноді вона не дотримується суворого дрес-коду і дозволяє собі деякі "вольності" в одязі. Так, напередодні Дня святого Валентина дружина Дональда Трампа разом з ним приймала в Білому домі гостей - президента Колумбії Івана Дуке та його дружину Марію Юліану Руїс.

48-річна Меланія з'явилася на публіці в яскравому образі - ймовірно, надихнувшись романтичним святом, вона вибрала яскраво-рожеве картате пальто з хутряними манжетами від Fendi вартістю 3 тисячі доларів і нюдові човники Christian Louboutin.

За традицією президентська чета США вийшла для зустрічі на ганок будинку, де фотографи зробили декілька офіційних фотографій.

Фото: (instagram.com/flotus)

При цьому в ході зустрічі обговорювалися досить серйозні теми.

"Дякую першій леді Колумбії за настільки продуктивний візит в Білий дім сьогодні. Опіоїдна криза - це глобальна проблема, про яку ми повинні продовжувати говорити. Наші діти заслуговують більш безпечного та здорового світу", - написала Меланія у своєму Instagram.

Фото: (instagram.com/flotus)

Зазначимо, що не всі користувачі мережі схвалили подібний вид на офіційній зустрічі - багато порівняли вбрання леді Трамп з банним халатом.

Фото: (instagram.com/melaniatrump.style)

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп разом з чоловіком відвідала Ірак, де віддала перевагу неформальному і простому образу.

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