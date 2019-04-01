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Джинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуал

Lite » Мода 01.04.2019 - 13:54
Джинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуал
Фото: Меланія Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)

Перша леді США зрадила звичним шпилькам і елегантним сукням

Перша леді США Меланія Трамп є однією з найстильніших жінок в політиці і регулярно демонструє елегантні і витончені образи. Однак днями дружина глави держави потрапила в об'єктиви фотографів у вельми неформальному повсякденному образі.

Президентська пара повернулася в Вашингтон після вихідних, проведених в сімейній резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. За традицією, знімки були зроблені під час виходу Дональда і Меланії з вертольота і на галявині Білого дому.

Джинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуалДжинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуал

Фото: (instagram.com/elegant_melania)

48-річна місіс Трамп зрадила своєму звичному витонченому стилю і постала перед об'єктивами в зручному одязі в стилі кежуал. Меланія була в темних джинсах і футболці, а також вкороченому пальто ніжного бузкового відтінку.

Замість традиційних туфель на підборах вона одягла прості та комфортні балетки, також не забула про сонцезахисні окуляри. Образ вийшов дуже милим і весняним.

Джинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуал

Джинси і балетки: Меланія Трамп засвітилася у вбранні в стилі кежуалФото: (instagram.com/elegant_melania)

Подружжя пройшлися по галявині, тримаючись за руки, і з задоволенням позували і махали фотографам.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп з'явилася на публіці в рожевому вбранні. Напередодні Дня святого Валентина дружина Дональда Трампа разом з ним приймала в Білому домі гостей - президента Колумбії Івана Дуке та його дружину Марію Юліану Руїс.

Ми також писали про те, що молодша дочка Трампа Тіффані повторила образ зведеної сестри Іванки.

До речі, перша леді Франції Бріжит Макрон зустрілася з королевою Ранією. Обидві жінки постали в ефектних і стильних образах.

 

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