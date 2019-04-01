Джинсы и балетки: Мелания Трамп засветилась в наряде в стиле кэжуал

Фото: Мелания Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)

Первая леди США изменила привычным шпилькам и элегантным платьям

Первая леди США Мелания Трамп является одной из самых стильных женщин в политике и регулярно демонстрирует элегантные и утонченные образы. Однако на днях супруга главы государства попала в объективы фотографов в весьма неформальном повседневном образе.

Президентская пара вернулась в Вашингтон после выходных, проведенных в семейной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По традиции, снимки были сделаны во время выхода Дональда и Мелании из вертолета и на лужайке Белого дома.

Фото: (instagram.com/elegant_melania)

48-летняя миссис Трамп изменила своему привычному утонченному стилю и предстала перед объективами в удобном наряде в стиле кэжуал. Мелания была в темных джинсах и футболке, а также укороченном пальто нежного сиреневого оттенка.

Вместо традиционных туфель на каблуке она надела простые и комфортные балетки, также не забыла про солнцезащитные очки. Образ получился очень милым и весенним.

Фото: (instagram.com/elegant_melania)

Супруги прошлись по лужайке, держась за руки, и с удовольствием позировали и махали фотографам.

Напомним, ранее Мелания Трамп появилась на публике в розовом наряде. Накануне Дня святого Валентина супруга Дональда Трампа вместе с ним принимала в Белом доме гостей - президента Колумбии Ивана Дуке и его жену Марию Юлиану Руис.

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