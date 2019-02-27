Доповнить будь-який образ: стиліст пояснив, як носити спідницю-олівець і виглядати яскраво

Якщо правильно підібрати образ, то спідниця-олівець стане вашим улюбленим елементом гардеробу

Уже совсем скоро весна, а это значит, что многие модницы поспешат обновить свой гардероб к теплому сезону. И вот здесь как нельзя кстати будет стильная обновка – хорошо всем знакомая юбка-карандаш. Интересно, весной и летом 2019 этот, казалось бы, привычный элемент гардероба будет как никогда актуален. Поэтому если у вас еще до сих пор нет юбки-карандаш, которая лучше всего подчеркивает тонкие изгибы, самое время решить эту проблему.

Конечно же, возникает вопрос, как правильно и стильно носить такую юбку? Особенно, чтобы это смотрелось модно в новом летнем сезоне.

Ведущий первого на украинском телевидении парного мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" Ильяс Сахтара рассказал, как и с чем лучше всего сочетать юбку-карандаш. По словам модного эксперта, это элемент гардероба может разнообразить любой образ: деловой, повседневный или вечерний.

"Юбка-карандаш должна быть в гардеробе любой женщины! Юбка зауженного покроя, поэтому она подчеркивает бедра. В классическом виде длиной до колена. Даже если есть только одна юбка, которая подходит владелице, вокруг нее можно создавать несколько хороших образов. Она, как основа. Для этого надо подобрать простую по цвету и размеру юбку", — говорит Ильяс Сахтара.

Этой весной и летом в моде будет юбка-карандаш (фото: unsplash/bonteque)

Стилист не рекомендует сочетать красочную юбку с таким же пестрым верхом. Отдайте предпочтением одному яркому акценту.

"Пеструю юбку трудно сочетать с яркой рубашкой. Обычно с юбкой-карандаш хорошо комбинируется белая рубашка или блузка. Чтобы сделать образ менее официальным, дополните юбку футболкой, которую можно еще и завязать. К юбке можно добавить различные аксессуары. А если есть футболка, которую не жалко, то на ней можно сделать разрезы", — советует стилист Ильяс Сахтара.

Отметим, что шоу для пар "Місія:краса" — первый подобный формат на украинском ТВ. Выходи шоту на телеканале "Украина" (успешный запуск состоялся в 2018 году). Второй сезон будет удивлять уже этой весной. "Місія:краса" не прибегает к пластической хирургии и не изнуряет героев диетами.

Стилист и fashion-эксперт Ильяс Сахтара

Напомним, ранее Ильяс Сахтара рассказал, как подобрать идеальную женскую сумочку.

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