Дівчина-квітка: Надя Дорофєєва зачарувала весняним образом в красивій сукні

Артистка зізналася, що дуже любить весну
Українська співачка Надя Дорофєєва, яка викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019, підкорила шанувальників своїм ніжним весняним образом. Ефектним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Виконавиця приміряла довге вільне плаття в квітковий принт і зі спідницею-кльош, а до нього одягнула білі кросівки.
"Як же я люблю весну і все, що їй сприяє - квіти, ідеальна погода і звичайно можливість носити сукні", - повідомила Дорофєєва в підписі до публікації.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальникам дуже сподобався наряд знаменитості, багато порівняли її з квіточкою і залишили багато позитивних коментарів.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-ом.
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