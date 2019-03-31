Дівчина-квітка: Надя Дорофєєва зачарувала весняним образом в красивій сукні

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019, підкорила шанувальників своїм ніжним весняним образом. Ефектним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця приміряла довге вільне плаття в квітковий принт і зі спідницею-кльош, а до нього одягнула білі кросівки.

"Як же я люблю весну і все, що їй сприяє - квіти, ідеальна погода і звичайно можливість носити сукні", - повідомила Дорофєєва в підписі до публікації.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам дуже сподобався наряд знаменитості, багато порівняли її з квіточкою і залишили багато позитивних коментарів.

"Ідеальна"

"Все в тренді, і все крутооо"

"найкраща"

"Тобі дуже йдуть сукні. А особливо з sododo"

"найкрасивіша"

"Все розцвітає і дівчата в першу чергу"

"Дівчина-квітка"

"Яке платьеее! хоч і ношу джинси в основному, але я б не вилазила"

"Красоткааа"

"А як же я люблю коли ти в такому настрої"

"Тобі йдуть такі наряди,обожнюю і люблю"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-ом.

Також чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте.