Девушка-цветок: Надя Дорофеева очаровала весенним образом в красивом платье

Украинская певица Надя Дорофеева, которая вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019, покорила поклонников своим нежным весенним образом. Эффектным кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Исполнительница примерила длинное свободное платье в цветочный принт и с юбкой-клеш, а к нему надела белые кроссовки.

"Как же я люблю весну и все, что ей сопутствует - цветы, идеальная погода и конечно возможность носить платья", - сообщила Дорофеева в подписи к публикации.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам очень понравился наряд знаменитости, многие сравнили ее с цветочком и оставили много позитивных комментариев.

"Идеальная"

"Все в тренде, и все крутооо"

"Самая лучшая"

"Тебе очень идут платья. А особенно из sododo"

"Самая красивая"

"Все расцветает и девушки в первую очередь"

"Девушка-цветок"

"Какое платьеее! хоть и джинсы ношу в основном, но я бы из него не вылазила"

"Красоткааа"

"А как же я люблю когда ты в таком настроении"

"Тебе идут такие наряды,обожаю и люблю"

Напомним, Надя Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом.

Также чувственная Надя Дорофеева "сверкнула" соблазнительным декольте.