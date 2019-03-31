Девушка-цветок: Надя Дорофеева очаровала весенним образом в красивом платье

Артистка призналась, что очень любит весну
Украинская певица Надя Дорофеева, которая вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019, покорила поклонников своим нежным весенним образом. Эффектным кадром артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Исполнительница примерила длинное свободное платье в цветочный принт и с юбкой-клеш, а к нему надела белые кроссовки.
"Как же я люблю весну и все, что ей сопутствует - цветы, идеальная погода и конечно возможность носить платья", - сообщила Дорофеева в подписи к публикации.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонникам очень понравился наряд знаменитости, многие сравнили ее с цветочком и оставили много позитивных комментариев.
Напомним, Надя Дорофеева похвасталась ультрамодным look-ом.
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