Красивіше не буває: Алессандра Амбросіо демонструє спокусливу фігуру у відвертій сукні

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель блищить в Абу-Дабі

Алессандра Амбросіо не так часто блищить на червоних доріжках. Але якщо вже виходить в люди, то намагається вразити своєю красою наповал. Вчора, 8 жовтня, в Абу-Дабі пройшла премія від журналу GQ Middle East – GQ Middle East Men of The Year Awards. Знаменита бразильська модель стала володаркою вельми почесного титулу – їй вручили премію Fashion Icon Award. Нагороду вона отримала з рук свого давнього друга – відомого в Голлівуді арабського продюсера Мохаммеда Аль Турки.

Алессандра в новому обрізі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На червоній килимовій доріжці вона з'явилася в довгій оксамитовій сукні. Ефектний наряд з одним рукавом, відвертим декольте і високим розрізом на стегні підкреслив досконале тіло зірки. Довгі стрункі ноги, пишні груди і тонка талія зірки привернули увагу всіх фотографів івенту. Доповнили її образ незвичайної форми золоте кольє з дорогоцінними каменями, великі сережки, браслет і босоніжки на високих підборах. Укладку їй зробили об'ємну, зі структурованими пасмами, а над макіяжем з графичними стрілками, сяючою шкірою і чуттєвими губами попрацювала популярна зоряна візажистка Кароліна Гонзалез.

Модель підкорила своею красою Абу-Дабі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра, яка завжди тримає шанувальників в курсі своїх проектів, просто засипала мережу "гарячими" кадрами з червоної доріжки. Вона показала свій образ у всіх деталях, доповнивши їх романтичними підписами: "Ніч у музеї", "Ночі в Абу-Дабі".

Алессандра готується до вечора (відео: instagram.com/cgonzalezbeauty)

Фолловери Алессандри залишилися в повному захваті від її вечірнього образу, відзначивши її сексуальну фігуру і досконалі риси. "Муза", "Гарніше бути не може", "Досконала", "Неймовірна", "Королева" – не втомлюються засипати вони дівчину своїми коментарями.

В поїздку Амбросіо в цей раз вирушила сама. Раніше вона часто з'являлася на червоній доріжці в компанії свого коханого – італійського бізнесмена і власника власного бренду Ніколо Одді.