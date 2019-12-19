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Розкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образом

Lite » Мода 19.12.2019 - 18:32
Розкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образом
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель вчить складати лук на свята

Алессандра Амбросіо давно вже проявила свій дизайнерський талант. Модель і екс-"ангел" Victoria's Secret не так давно зайнялася випуском купальників. Марку GAL Floripa вона заснувала в лютому 2019-го року разом з сестрою Алін і подругою Жизель. Також дівчина із задоволенням співпрацює з іншими брендами, представляючи спільні колекції. Приміром, Алессандра брала участь у розробці серії сонцезахисних окулярів для Linda Farrow. А нещодавно 38-річна красуня взяла участь у ще одній колаборації – створення спільної колекції взуття Pretty Ballerinas x Alessandra Ambrosio. Рекламувати її також було доручено Амбросіо.

Розкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образом

Модель блищить в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На своїй сторінці в Instagram Алессандра опублікувала фото з рекламної кампанії, написавши: "Готова до святкового сезону з моїми Pretty Ballerinas". На знаменитій моделі надіто чорне плаття з пишною спідницею і незвичайним ліфом, яке продемонструвало спортивну фігуру Алессандри: стрункі ноги, тонку талію і точні руки. Доповнюють образ чорно-білі туфлі на низькому ходу, розшиті камінням, а також масивні сережки. Вийшов ідеальний образ для святкової вечірки, сезон яких тільки починається. Беремо на замітку! Розкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образомРозкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образомРозкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образомРозкішна з голови до ніг: Алессандра Амбросіо захопила бездоганним святковим образомАлессандра в новій фотосесії з дітьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Також нещодавно Алессандра порадувала незвичайної обкладинкою – для французького журналу Madame Figaro вона знялася разом з дітьми: 11-річною Анею Луїзою і 7-річним Ноа. У фотосесії знаменита красуня і її діти позують на березі океану в літніх нарядах. А головна ідея проекту – вміння Амбросіо поєднувати кар'єру супермоделі і дизайнера з повсякденним життям матері. На обкладинці модель з'явилася в сріблястій плиссированій сукні, яка зробила її схожою на русалку, улюбленого казкового персонажа знаменитої моделі.

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