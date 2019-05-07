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Кім Кардашян в "мокрій" сукні справила фурор на Met Gala 2019

Lite » Мода 07.05.2019 - 10:21
Кім Кардашян в "мокрій" сукні справила фурор на Met Gala 2019
Кім Карадашян на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/KimKardashian)

Кардашьян продемонструвала провідний hair-тренд 2019 року

Кім Кардашян також блиснула на червоній доріжці однієї з найочікуваніших подій в індустрії моди – щорічний бал інституту костюма в музеї Метрополітен в Нью-Йорку. 6 травня 2019 пройшов вже 73-й Met Gala.

"Королева інстаграма" навіть виходячи перед камерами під час такої події вирішила не зраджувати своєму стилю. Кім Кардашян і впізнаваний силует підкреслила, і апетитні форми продемонструвала, і підкорила публіку чуттєвістю і відвертістю.

Так, 38-річна Кім вибрала дійсно дуже ефектне плаття від французького модельєра Thierry Mugler. Тілесного кольору, облягаюче і з грайливими складками воно показувало форми діви у всій красі. Однак знакова родзинка наряду – його "мокрий" вид. Сукня рясно декорований підвісками і бусинками, які нагадують краплі води.

Кім Кардашьян на Met Gala 2019

Кім Кардашян на Met Gala 2019 в сукні Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Довершують ідеальний образ макіяж з акцентом на очі, а також зачіска – з ефектом мокрого волосся. До речі, це тренд в зачісках 2019 року. Так що Кардашян продемонструвала його на всі 100%.

"Прямо з океану", - підписала серію ефектних фото Кім Кардашян.

Більш того, світська левиця підкреслила, що плаття було створено Тьєрі Мюглером спеціально для неї під Met Gala 2019.

Кім Кардашьян на Met Gala

Кім Кардашьян на Met Gala

Кім Кардашян на Met Gala 2019 в сукні Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Багатомільйонна армія шанувальників прийшла в шалений захват від появи своєї улюблениці. Звичайно ж, багато написали, що вона в цьому платті – "богиня" і "морська діва". А ще, що її вбрання було "краще всіх".

  • "Жінка-ікона"
  • "Ти просто незрівнянна"
  • "Я втратив дихання"
  • "Чергова чудова провокація від Кім"
  • "Тільки Кім може підібрати настільки провокаційний та чудовий наряд, і виглядати в ньому божественно"
  • "Справжня богиня, не перестаю повторювати це"
  • "Це найцікавіше і чудове плаття на Met Gala"

Нагадаємо, раніше ідеальна мати Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками.

Також до цього ми підбирали топ-5 найбільш дивних образів Кім Кардашян.

В коротких шортах і на підборах: 45-річна Кейт Бекінсейл підірвала мережу відвертим знімком Тренування кожен день: 48-річна Наомі Кемпбелл захоплює спортивною формою (відео)
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