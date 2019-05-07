Кім Кардашян в "мокрій" сукні справила фурор на Met Gala 2019

Кім Карадашян на Met Gala 2019 (фото: instagram.com/KimKardashian)

Кардашьян продемонструвала провідний hair-тренд 2019 року

Кім Кардашян також блиснула на червоній доріжці однієї з найочікуваніших подій в індустрії моди – щорічний бал інституту костюма в музеї Метрополітен в Нью-Йорку. 6 травня 2019 пройшов вже 73-й Met Gala.

"Королева інстаграма" навіть виходячи перед камерами під час такої події вирішила не зраджувати своєму стилю. Кім Кардашян і впізнаваний силует підкреслила, і апетитні форми продемонструвала, і підкорила публіку чуттєвістю і відвертістю.

Так, 38-річна Кім вибрала дійсно дуже ефектне плаття від французького модельєра Thierry Mugler. Тілесного кольору, облягаюче і з грайливими складками воно показувало форми діви у всій красі. Однак знакова родзинка наряду – його "мокрий" вид. Сукня рясно декорований підвісками і бусинками, які нагадують краплі води.

Кім Кардашян на Met Gala 2019 в сукні Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Довершують ідеальний образ макіяж з акцентом на очі, а також зачіска – з ефектом мокрого волосся. До речі, це тренд в зачісках 2019 року. Так що Кардашян продемонструвала його на всі 100%.

"Прямо з океану", - підписала серію ефектних фото Кім Кардашян.

Більш того, світська левиця підкреслила, що плаття було створено Тьєрі Мюглером спеціально для неї під Met Gala 2019.

Кім Кардашян на Met Gala 2019 в сукні Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Багатомільйонна армія шанувальників прийшла в шалений захват від появи своєї улюблениці. Звичайно ж, багато написали, що вона в цьому платті – "богиня" і "морська діва". А ще, що її вбрання було "краще всіх".

"Жінка-ікона"

"Ти просто незрівнянна"

"Я втратив дихання"

"Чергова чудова провокація від Кім"

"Тільки Кім може підібрати настільки провокаційний та чудовий наряд, і виглядати в ньому божественно"

"Справжня богиня, не перестаю повторювати це"

"Це найцікавіше і чудове плаття на Met Gala"

Нагадаємо, раніше ідеальна мати Кім Кардашян засипала мережу фото з доньками.

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