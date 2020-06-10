До біса гарна: напівгола Ірина Шейк показала розкішне тіло у зйомці для відомого глянцю

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель взяла участь в акції

Ірина Шейк, разом ще з 23 моделями, взяла участь у благодійній акції від британського Vogue. Суть проекту в тому, що знаменитостей попросили вибрати улюблену річ з гардеробу, зробити з нею фото і пожертвувати на аукціон. Гроші, виручені від продажу речей, будуть спрямовані в медичні установи, а також в організацію, що займається питаннями расизму. Серед зірок, які взяли участь у акції: Джіджі і Белла Хадід, Кендалл Дженнер, Кендіс Свейнпол, Кейт Мосс, Хелена Крістенсен, Джоан Смолс та інші.

Ірина віддала улюблену сумку (фото: instagram.com/irinashayk)

Більшість із знаменитостей вибрали відверті образи. Джоан Смоллз постала в одних трусиках, прикривши голі груди сумкою Givenchy, Хелена Крістенсен приміряла вінтажну сукню Dior з глибоким вирізом. Кендалл Дженнер відобразила себе в дзеркалі, надівши чорний купальник і жакеті. Джіджі Хадід знялася одягненою, але в компанії свого оголеного коханого Зейна Маліка, який повернувся до камери спиною.

Ірина для аукціону пожертвувала яскраво-червону сумку від свого улюбленого бренду Burberry. На фото вона постала з голими грудьми і в леопардовій спідниці. 34-річна модель і молода мама сидить на підлозі у ванній, демонструючи свої довгі ноги і спокусливу оголену спину. Образ доповнили вечірній макіяж з червоними губами, гладка укладка, а також великі сережки-кільця. Фото дівчина опублікувала у себе на сторінці, викликавши бурю захоплення. Шанувальники знаменитої моделі не втомлюються захоплюватися її неземною красою, незважаючи на благотвортельный посил кадру.

Красуня

Ох... чорт, гарна до біса

Дуже красива

Як завжди чудово виглядаєш. Краще всіх

Шикарна

Красуня

Богиня

Найкраща

Шикарна. Дуже приємно дивитися на таку красу

Найшикарніша в світі

Смачна дівчина! Обожнюю тебе

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/irinashayk)

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Автор: Lite