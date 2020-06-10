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Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Lite » Мода 10.06.2020 - 22:19
Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель приняла участие в акции

Ирина Шейк, наряду с еще с 23 моделями, приняла участие в благотворительной акции от британского Vogue. Суть проекта в том, что знаменитостей попросили выбрать любимую вещь из гардероба, сделать с ней фото и пожертвовать на аукцион. Деньги, вырученные от продажи вещей, будут направлены в медицинские учреждения, а также в организацию, занимающуюся вопросами расизма. Среди звезд, принявших участие в акции: Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Джоан Смолс и другие.

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянцаИрина отдала любимую сумку (фото: instagram.com/irinashayk)

Большинство из знаменитостей выбрали откровенные образы. Джоан Смоллз предстала в одних трусиках, прикрыв голую грудь сумкой Givenchy, Хелена Кристенсен примерила винтажное платье Dior с глубоким вырезом. Кендалл Дженнер запечатлела себя в зеркале, надев черный купальник и жакете. Джиджи Хадид снялась одетой, но в компании своего полуобнаженного возлюбленного Зейна Малика, который повернулся к камере спиной.

Ирина для аукциона пожертвовала ярко-красную сумку от своего любимого бренда Burberry. На фото она предстала с голой грудью и в леопардовой расцветки юбке. 34-летняя модель и молодая мама сидит на полу в ванной, демонстрируя свои длинные ноги и соблазнительную обнаженную спину. Образ дополнили вечерний макияж с красными губами, гладкая укладка, а также крупные серьги-кольца. Фото девушка опубликовала у себя на странице, вызвав бурю восторгов. Поклонники знаменитой модели не устают восхищаться ее неземной красотой, несмотря на благотвортельный посыл кадра.

  • Красотка
  • Ох… чертовка, хороша чертовски
  • Очень красивая
  • Как всегда отлично выглядишь. Лучше всех
  • Шикарна
  • Красотка
  • Богиня
  • Самая лучшая
  • Шикарная. Очень приятно смотреть на такую красоту
  • Самая шикарная в мире
  • Вкусная девушка! Обожаю тебя

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/irinashayk)

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельИрина Шейк
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