Чертовски хороша: полуголая Ирина Шейк показала роскошное тело в съемке для известного глянца

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель приняла участие в акции

Ирина Шейк, наряду с еще с 23 моделями, приняла участие в благотворительной акции от британского Vogue. Суть проекта в том, что знаменитостей попросили выбрать любимую вещь из гардероба, сделать с ней фото и пожертвовать на аукцион. Деньги, вырученные от продажи вещей, будут направлены в медицинские учреждения, а также в организацию, занимающуюся вопросами расизма. Среди звезд, принявших участие в акции: Джиджи и Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Джоан Смолс и другие.

Ирина отдала любимую сумку (фото: instagram.com/irinashayk)

Большинство из знаменитостей выбрали откровенные образы. Джоан Смоллз предстала в одних трусиках, прикрыв голую грудь сумкой Givenchy, Хелена Кристенсен примерила винтажное платье Dior с глубоким вырезом. Кендалл Дженнер запечатлела себя в зеркале, надев черный купальник и жакете. Джиджи Хадид снялась одетой, но в компании своего полуобнаженного возлюбленного Зейна Малика, который повернулся к камере спиной.

Ирина для аукциона пожертвовала ярко-красную сумку от своего любимого бренда Burberry. На фото она предстала с голой грудью и в леопардовой расцветки юбке. 34-летняя модель и молодая мама сидит на полу в ванной, демонстрируя свои длинные ноги и соблазнительную обнаженную спину. Образ дополнили вечерний макияж с красными губами, гладкая укладка, а также крупные серьги-кольца. Фото девушка опубликовала у себя на странице, вызвав бурю восторгов. Поклонники знаменитой модели не устают восхищаться ее неземной красотой, несмотря на благотвортельный посыл кадра.

Красотка

Ох… чертовка, хороша чертовски

Очень красивая

Как всегда отлично выглядишь. Лучше всех

Шикарна

Красотка

Богиня

Самая лучшая

Шикарная. Очень приятно смотреть на такую красоту

Самая шикарная в мире

Вкусная девушка! Обожаю тебя

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/irinashayk)

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Автор: Lite