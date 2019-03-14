Треба брати: Вікторія Бекхем показала улюблені речі з нової колекції

Цієї весни вони необхідні в гардеробі кожної дівчини

Дизайнер и признанная икона стиля Виктория Бэкхем постоянно радует поклонников вдохновляющими модными луками и подборками интересных вещей из собственных коллекций. Таким образом, превратив свою страницу в Instagram в настоящий кладезь стильных идей и необычных сочетаний. К примеру, один из последних ее удачных выходов состоялся буквально на днях, когда они с Дэвидом Бэкхемом посетили благотворительный вечер в Национальной портретной галерее. Для ивента пара выбрала стильный черно-белый ансамбль. Дэвид надел смокинг, а Виктория обыграла вроде бы привычные вещи, но сделала это как всегда с блеском: она блистала в нарядной блузе, широких брюках, дополнив лук яркими туфлями оттенка фуксия.

К слову, все, кто близко знаком со вкусом знаменитой красотки, уже легко могут определить ее фаворитов. Так, она обожает удлиненные пиджаки, а также широкие брюки и, конечно же, узкие классические.

А сегодня, 14 марта она сама определила любимчиков из своей новой коллекции весна-лето 2019.

Стильная Виктория Бэкхем

Виктория запостила в сториз видео, на котором позирует в закрытой белой футболке, заправленной в золотистые брюки одного из самых узнаваемых фасонов ее бренда: узкие, со стрелками и небольшими разрезами на щиколотках. Сочетает она их с золотистыми туфлями-лодочками на шпильке.

"Мои любимые брюки из новой коллекции", – подписала она короткий ролик.

Видео: instagram.com/victoriabeckham

К слову, в аккаунте Виктории легко найти и ответ, с чем сочетать брюки этого фасона. Не менее выигрышно, чем с простой футболкой, как в последнем ее посте, смотрятся они и с кружевной майкой в бельевом стиле и тренчем. Также прекрасно такие брюки смотрятся с объемным пиджаком. Универсальность их проявляется и в сочетании с обувью. К примеру, помимо классических лодочек, к ним отлично подойдут и спортивные модели, как на показе Victoria Beckham.

Напомним, ранее 44-летняя Виктория Бекхэм восхитила образом в алых тонах.

Также ранее Меган Маркл, Виктория Бекхэм и другие показали, как носить главный цвет 2019 года.