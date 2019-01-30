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Уроки стилю: Меган Маркл, Вікторія Бекхем та інші показали, як носити головний колір 2019 року

Lite » Мода 30.01.2019 - 13:16
Уроки стилю: Меган Маркл, Вікторія Бекхем та інші показали, як носити головний колір 2019 року
Колаж: LITE

Цей приємний колір відмінно виглядає в будь-якому образі!

Дослідний центр Pantone назвав головним кольором 2019 року "живий корал". При цьому багато як зарубіжних, так і українських зірки вже встигли "вигуляти" кілька модних образів, розфарбованих в цей колір. Давайте на їх прикладах подивимося, як носити головний відтінок 2019 року, щоб виглядати стильно і модно.

Меган Маркл в пальто Sentaler

Меган Маркл, незважаючи на скоре поповнення в родині, від королівських справ не відмовляється. Нещодавно герцог і герцогиня Сасекські відвідали британське місто Біркенхед. Це був перший спільний офіційний вихід подружжя в новому році. Для своєї появи на публіці Меган вибрала дуже яскравий наряд. Вона віддала перевагу пальто червоного кольору з кораловим відтінком від Sentaler, доповнивши його сережками і туфлями в тон.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі під час візиту до графства Мерсісайд (фото: Getty Images)

Оля Полякова

"Головна блондинка країни" Оля Полякова, незважаючи на свою сценічну занятість, все ж встигає відстежувати актуальні тенденції світу моди. Її брючний костюм коралового кольору — прямий тому доказ!

Оля Полякова

Оля Полякова під час фотосесії в рамках соціального проекту "Пом'яті, але живі", який повинен допомогти донести українцям, що треба пристібатися ременем безпеки кожен раз, коли ти сідаєш в автомобіль, навіть якщо ти їдеш у святковому образі на вечірку (фото: Instagram.com/polyakovamusic)

Віра Брежнєва, Альбіна Джанабаєва і Леся Нікітюк

При перегляді фотографій української співачки Віри Брежнєвої, зроблених під час виступу на міжнародному музичному фестивалі "Жара" (літо 2018), складається відчуття, що її заздалегідь попередили про головний колір року. Збіг?

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва (фото: Instagram.com/ververa)

Теж саме можна сказати і про співачку Альбіну Джанабаєву і "богиню ламінату" Лесю Нікітюк.

Альбіна Джанабаєва

Альбіна Джанабаєва під час міжнародного музичного фестивалю "Жара" (фото: Instagram.com/albinadzhanabaeva)

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк під час свого виступу на шоу Танці з зірками (фото: Instagram.com/lesia_nikituk)

Вікторія Бекхем

А ось кого потрібно вважати амбасадором нового кольору, так це знаменитого британського дизайнера Вікторію Бекхем, яка не упустила можливості першою приміряти головний відтінок року, – екс-учасниця культової групи Spice Girls відвідала один зі своїх магазинів в кораловій сукні довжини міді. Свій образ вона завершила туфлями ніжно бузкового кольору.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем (фото: Instagram.com/ victoriabeckham)

Мішель Андраде

Підопічна Потапа Мішель Андраде вирішила також не відставати від модних тенденцій, прикупивши парасольку коралового кольору.

Мішель Андраде

Мішель Андраде (фото: Instagram.com/mishvirmish)

Нагадаємо, раніше LITE писав про головний тренд весни 2019, а саме — безпрограшний шкіряний образ. Дивіться і підбирайте стильні варіанти.

Також не забувайте, що вже зовсім скоро 14 лютого, а це значить, що пора продумати свій вечірній образ до дрібниць: від одягу до аксесуарів і макіяжу. Допоможуть вам у цьому 5 ідей вечірнього макіяжу на День всіх закоханих від зоряних візажистів.

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