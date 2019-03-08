Босоніжки з пір'ям марабу: як і з чим носити головний взуттєвої тренд літа

Пір'я марабу зустрічається також на сукнях і сумках

Марафон модных показов завершился – самое время подводить итоги. Сегодня мы поговорим о самых горячих обувных трендах сезона весна-лето 2019. В этом году все ведущие дома моды сделали ставку на смелый декор. В частности, бельгийский кутюрье Дрис Ван Нотен и креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли предлагают встречать весну в босоножках с перьями марабу. Возникает вопрос: как же носить перья в реалиях большого города?

Первая ассоциация, которая возникает при взгляде на перья – ощущение праздника. Вспоминаются красочные бразильские карнавалы в Рио-де-Жанейро, вечеринки в стиле "Великий Гэтсби", во время которых дамы появлялись в интригующих образах, надевая длинные перчатки, коктейльные платья с бахромой, боа, головные уборы, декорированные перьями.

Но этой зимой ситуация коренным образом изменилась. Перьевой декор сделали менее ярким и более повседневным. Отныне он будет уместно смотреться и на вечеринках, и в будничные дни.

С чем носить главный обувной тренд лета?

Вечерние модели туфель/босоножек, украшенные перышками экзотической птицы, наиболее удачно будут гармонизировать с укороченными классическими брюками, юбками и платьями длины миди.

В качестве примера можно привести элегантный образ главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу. В одной из серий, признанная икона стиля, пошла на самое важное свидание в своей жизни в красивом платье и туфлях от Jimmy Choo, (!) отделанных перьями.

Повседневные модели обуви, декорированные перьями, будут прекрасно сочетаться с платьями-рубашками и свободными брюками.

Фото: Instagram.com/ maisonvalentino

Стоит признать, что легкие перышки придают обуви некой эфирности и изысканности. Конечно, не самая практичная отделка для обуви, но согласитесь, она без труда создает wow-эффект.

К слову, этот изящный материал модельеры активно использовали не только для декорирования поверхности обуви, но и одежды. Его можно было увидеть в весенне-летних коллекциях Armani, Chanel, Georges Hobeika. Есть все шансы, что они заменят уже всем приевшиеся пайетки.

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