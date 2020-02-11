Фігура мрії: Кайлі Дженнер підкорила формами в розкішному платті Vivienne Westwood

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка підготувала "новий удар"

Кайлі Дженнер, яка вчора показала один з найяскравіших образів на афтепаті «Окара», не обмежилася тільки ним. Дівчина вирішила остаточно «добити» публіку, примірявши розкішне плаття від Vivienne Westwood. Яскраво-червоне, з високим розрізом по нозі і оголеними плечима, воно зробило зірку неймовірно ефектною. А до того ж відмінно підкреслило тонку талію, пишні груди і знамениті сідниці Кайлі.

Червоний пасує Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Популярна інста-діва доповнила образ напівпрозорими туфлями Christian Louboutin, а також діамантовим кольє і сережками від Lorraine Schwartz. Окремо варто згадати макіяж в коричневих тонах, а також гладку укладку – вони стали гармонійним завершенням лука.

Кайлі вибрала більш ніж вдалий образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

У своєму мікроблозі Кайлі опублікувала багато фото, написавши коротко: «Афтепаті». Знімки вона зробила з різних ракурсів, щоб з усіх боків продемонструвати як вдале вбрання, так і своє тіло. Фігура найбільш юної мільярдерки у світі як завжди просто «підірвала» мережу. А образ зібрав безліч компліментів завдяки кольору. «Перша», «вау», «червоний тобі так до лиця»...

Кайлі не могла нормально сидіти в своїй сукні (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, цього разу вбрання вийшло вельми вдалим ще й тому, що Кайлі в ньому могла вільно пересуватися. Нагадаємо, вчорашня сукня від Ralph & Russo була досить спокусливою, але вкрай непрактичною. За словами самої дівчини, вона не могла в ній сидіти. А судячи по знімках з червоної доріжки, ходити і навіть дихати в ній було теж не так-то легко. Що ж, краса і популярність в мережі вимагають жертв.

Нагадаємо, Кайлі – одна з найбільш улюблених шанувальниками сестер ув знаменитій династії Кардашьян-Дженнер. 22-річна красуня вже досягла позначки в 162 мільйони фоловерів. У той час як Кім, яка завжди випереджала сестру, зараз може похвалитися кількістю шанувальників на 159 мільйонів.