ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоні

Lite » Мода 17.01.2020 - 21:17
Спокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Вивчаємо новий образ бізнесвумен

Кайлі Дженнер – володарка пишних форм, які вона так і норовить підкреслити. Останній пост в мікроблозі знаменитої красуні – яскраве тому підтвердження. 22-річна мільярдерка вибрала для прогулянки незвичайного забарвлення (чорно-білий абстрактний візерунок, що нагадує корали) комбінезон. Образ доповнили сірі кросівки з червоними шнурками, а також сіра сумочка. Волосся Кайлі поклала в об'ємну зачіску, макіяж зробила досить виразним.

Ще одна важлива деталь образу – манікюр. Молодша з сімейства Дженнер показала його готельним постом. Довгі нігті майстра покрили їй бежевим лаком, а зверху завдали яскравий квітковий візерунок з різнокольоровими пелюстками.

Спокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоніСпокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоніКайлі в новому комбінезоні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кілька кадрів, якими поділилася зірка, повною мірою продемонстрували її спокусливу фігуру: пишні сідниці і тонку талію. Щоб підсилити ефект, дівчина спокусливо прогнулася на фоні машини. «Одного разу два скорпіона зробили лева», – написала Кайлі під фото, маючи на увазі знаки зодіаку своїх батьків і свій власний. «Відмінний підпис», – не втрималася старша сестра знаменитої бізнесвумен Кім Кардашьян. «Де я можу купити цю книгу?», – приєдналася до розмови Вінні Харлоу, яка після успішного косметичної колаборації з Кім стала справжньою подругою знаменитого сімейства.

Спокуслива левиця: Кайлі Дженнер похвалилася розкішними формами в ефектному комбінезоніНовий манікюр Кайлі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Решта фолловерів також не стали мовчати. Вони буквально засипали красуню «гарячими» emoji, а сам пост набрав понад 5 мільйонів лайків.

Нагадаємо, перед цим Кайлі показала, як вдало обіграти шкіряну куртку. Дівчина запропонувала стильне поєднання: білий топ, класичні джинси з високою посадкою і оливкового-золотиста курточка разом виглядають неймовірно яскраво і ефектно! Такий лук точно варто взяти на замітку при складанні луків майбутньої навесні.

Незвичайний принт і трендові аксесуари: Кайлі Дженнер показала, як скласти ідеальний образ В напівпрозорому комбінезоні: Кайлі Дженнер блиснула розкішними формами в пікантному вбранні
Новини України Кайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся