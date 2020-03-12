Битва перших леді: Королева Летиція в елегантному брючному костюмі затьмарила образ Бріджит Макрон

47-річна королева Летиція в черговий раз закріпила за собою статус однією з найстильніших королівських осіб у всьому світі. Не просто так модні ЗМІ стежать за кожним кроком дружини короля Іспанії Філіпа VI. Кожен образ Летиції — must have нового сезону. Елегантні і стримані аутфіти з чіткими лініями — стильний коник королеви Іспанії. Її поява з чоловіком в Парижі затьмарила навіть "господиню вечора" Бріжит Макрон — дружину французького політика Еммануеля Макрона, 25-го президента Франції. Розглядаємо деталі образів двох впливових жінок на світовій арені.

11 березня король і королева Іспанії Філіп VI і Летиція прилетіли з офіційним візитом у Париж. Тут пара відвідала захід, приурочений до 16-го Європейського дня пам'яті жертв тероризму. В Єлисейському палаці делегація з Іспанії зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном і його дружиною Бріджит Макрон.

Скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana

Увагу відразу ж привернули образи перших леді Франції та Іспанії. Не змовляючись, жінки вибрали вбрання в приглушених кольорах, що відповідає приводу їх зустрічі.

Бріджит Макрон зустрічала гостей у класичній чорно-білій гамі. 66-річна дружина французького політика вибрала укорочені чорні брюки зі стрілками, які підкреслюють її струнку фігуру. Однак повністю розглянути завидні форми Макрон заважає чорне пальто класичного крою. Свій образ перша леді Франції доповнила білосніжною блузкою з пишним жабо. До речі, зверніть увагу на цей тип коміра — він знову загрожує увійти в тренди цієї весни. Чорні ботильйони на стійкому каблуці стали вдалим завершенням ділового образу. На цей раз Бріджит вирішила відмовитися від яскравих прикрас. А ось волосся склала в пишну зачіску. Акцент в макіяжі зроблений на очах.

Скріншоти поста: instagram.com/casarealdeespana

Слід визнати, що на тлі дружини Еммануеля Макрона образ королеви Летиції виглядає більш вдало. Він і приводу зустрічі відповідає, і підкреслює всі достоїнства фігури і почуття стилю Її Величності. Летиція в цій поїздці відмовилася від улюблених суконь і спідниць довжини міді. Замість цього дружина короля Філіпа вибрала брючний костюм темно-синього відтінку. Довершують образ замшеві туфельки на шпильці, а також синя майка.

Окремої уваги заслуговують прикраси. Летиція підібрала до образу вишуканий ансамбль з білосніжного перлів. Великі намистини складаються в елегантне намисто. У вушках — сережки з перлами поменше. Волосся Летиція зібрала у високу зачіску. До речі, за насиченого світла здається, немов королева Іспанії перестала зафарбовувати сивину. Макіяж зроблений з акцентом на очі.