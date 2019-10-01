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У бежевому total look: Меган Маркл захопила стрункими ногами і почуттям смаку

Lite » Мода 01.10.2019 - 17:32
У бежевому total look: Меган Маркл захопила стрункими ногами і почуттям смаку
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня відвідала Йоханнесбурзький університет

Меган Маркл, що сьогодні з ранку займалася вивченням пам'яток Йоганнесбурга, продовжила своє міні-турне по місту. Дружина принца Гаррі попрямувала в Університет, де разом з членами Асоціації університетів Співдружності і студентами за круглим столом обговорила питання освіти. Головна тема дискусії – труднощі, які підстерігають жінок, які мріють про диплом вищого навчального закладу.

На цьому візити королівської пари не закінчуються. Після Маркл збирається відправитися в одну з шкіл для того, щоб зайнятися питаннями благодійності. А завтра – в останній день тур Меган і Гаррі – вони планують нанести відразу кілька візитів. Після чого їм належить аудієнція у президента ПАР – Сиріла Рамафоса.

У бежевому total look: Меган Маркл захопила стрункими ногами і почуттям смакуУ бежевому total look: Меган Маркл захопила стрункими ногами і почуттям смакуМеган Маркл в новому образі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для походу в Університет Меган переодяглася. Довге темно-синє плаття з розрізом, в якому вона відзначався в першій половині дня, вона змінила більш офіційним. Герцогиня одягла сукню свого улюбленого фасону: щось середнє між класичною сукнею-сорочкою і найпопулярнішим видом плаща – тренчкотом.

Максимально схожим на цей вид одягу його роблять незмінні деталі: два ряди гудзиків, комір, а також пояс на талії. До того ж вона вибрала найбільш трендовий цієї осені бежевий відтінок. Завдяки відносно невеликій довжині плаття (воно ледь доходило до колін), а також фасону без рукавів воно вигідно підкреслило стрункі ноги Меган і тонкі руки. Доповнили вбрання від Banana Republic вишукані туфлі-човники на високих підборах (які, до речі, завжди візуально подовжують ноги).

У бежевому total look: Меган Маркл захопила стрункими ногами і почуттям смаку

Меган на зустрічі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Виглядала Меган просто і вишукано, при цьому – стильно й ефектно. Волосся її були укладено на прямий проділ і завите легкою хвилею, а макіяж виконаний з акцентом на очі і здоровий рум'янець. Молода мама була в піднесеному настрої і просто світилася від щастя. До речі, багато шанувальників чекають ще одного спільного виходу в світ герцогів Сассекских разом з їхнім сином Арчі.

У бежевому total look: Меган Маркл захопила стрункими ногами і почуттям смакуУ схожому вбранні герцогиня вже з'являлася (фото: instagram.com/sussexroyal)

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