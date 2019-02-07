Бере приклад: молодша дочка Трампа повторила образ сестри Іванки

Дівчина відвідала офіційну промову Дональда Трампа перед конгресом

Младшая дочь президента США Дональда Трампа и его второй жены Марлы Мейплз, 25-летняя Тиффани, которая недавно впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером из Нигерии, несколько озадачила выбором образа для официального выхода в свет. Снимки с мероприятия были опубликованы в социальной сети Twitter.

Девушка вместе с другими членами семьи посетила ежегодный доклад президента США перед конгрессом "О положении страны" в Вашингтоне.

Фото: (twitter.com/erictrump)

Она появилась на публике в белом наряде - юбке-карандаш и блузке от Roland Mouret. В точно таком же костюме была ранее замечена ее старшая сводная сестра Иванка - 37-летняя дочь американского лидера выходила в нем в свет в октябре прошлого года.

Фото: (twitter.com/WhiteHouse_Fash)

Фото: (twitter.com/erictrump)

Кроме того, многие пользователи сети посчитали подобный наряд Тиффани проявлением солидарности с женщинами-демократами, которые в этот день специально пришли в платьях белого цвета, поскольку он стал символом движения суфражисток.

Фото: (instagram.com/usatoday)

Мелания и Иванка Трамп при этом выбрали одежду темных оттенков.

Напомним, ранее дочь Дональда Трампа Тиффани угодила в модный конфуз из-за обуви. Девушка забыла снять ценник с подошвы, что запечатлели вездесущие папарацци.

Мы также писали о том, что дочь американского президента Иванка Трамп появилась на публике в простом, но при этом стильном образе. Иванка появилась на деловой встрече в черной юбке и сером свитере в ромбики, который был украшен рисунками из пайеток.