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Кокетливі губки: Настя Каменських показала романтичний макіяж на День святого Валентина

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2020 - 10:28
Кокетливі губки: Настя Каменських показала романтичний макіяж на День святого Валентина
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя готує шанувальникам приємний сюрприз

Настя Каменських зарядилася енергією під час мексиканських канікул з Потапом і готова до нових проектів! Навіть більше - до сюрпризів. Про це українська красуня повідомила шанувальникам в мережі instagram. Так, Каменських опублікувала миле фото, позуючи в машині. На знімку Настя "загадково" дивиться в сторону, даючи в деталях розглянути свій макіяж.

При цьому Каменських інтригує: "Готую для вас стільки сюрпризів". Свій пост виконавиця також супроводжувала "закоханим" смайлком в сердечках.

На фото Настя в м'якому кашемировом светрі сірого кольору кокетливо показує похиле плече. Густе волосся зібране у високу елегантну зачіску. З прикрас бачимо маленькі золоті сережки, що "обліпили" все вухо виконавиці.

Окремої уваги заслуговує макіяж Каменських. Настя зробила акцент на максимальну природність, відмовившись від червоної помади або рум'ян. Весь акцент переведений на очі, ефектно підфарбовані насиченим синім кольором. Напередодні дня всіх закоханих (день святого Валентина 14 лютого) слід придивитися до такого макіяжу.

Кокетливі губки: Настя Каменських показала романтичний макіяж на День святого Валентина

Ефектна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Тим часом шанувальники Насті поспішили прокоментувати її нове фото. Багато підкреслили, що вже давно не чули творчих новин від своєї улюблениці. Тому чекають їх з нетерпінням.

  • "Така жіночна, ніжна і дуже красива"
  • "Ой яка холосаяяяя"
  • "Красотуличка, чекаємо з нетерпінням"
  • “Красуня! Я вже чекаю не дочекаюся"
  • "Чарівно красива Анастасія"
  • “Той момент коли відкрив холодильник і дивишся на отбивнушку після 21.00))"
  • "Невже ми побачимо всі блоги?"

Кокетливі губки: Настя Каменських показала романтичний макіяж на День святого Валентина

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

До речі, по поверненню в Україну з Мексики Настя довго не розслаблялася. Співачка вирушила в спортзал, звідки поспішила поділитися мотивацією. Хоча слід зазначити, що навіть під час райської відпустки Настя не забувала про суворий режим. Та результат того вартий! Адже повернувшись з відпочинку, Каменських захопила своєю стрункістю. Позуючи у спортивних шортах і топі, Настя показує, що прилетіла з відпочинку виключно з гарним настроєм та спогадами, а не з зайвими кілограмами від "все включено".

"Я почала свій день зі спорту. А ви як?" - підписала знімок Каменських.

Кокетливі губки: Настя Каменських показала романтичний макіяж на День святого Валентина

Спортивна Настя (фото: instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в білизні засвітила спокусливий засмага і плоский животик.

"Худенька така": активна Настя Каменських показала, як почала свій день Жіноча магія: Настя Каменських показала, як "малює обличчя" (відео)
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