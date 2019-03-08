Чиста спокуса: зваблива Світлана Лобода оголила груди на камеру

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала пікантну фотосесію в монохромних тонах

Спокуслива і сексапільна співачка Світлана Лобода, яка показала, хто її охороняє під час американського туру, звикла дивувати шанувальників не тільки відвертими кліпами та видовищними номерами на сцені, але і дражнити відвертими фотосесіями. Чуттєвими чорно-білими кадрами зірка поділилася в Instagram.

Артистка сидить біля дзеркала з підсвічуванням і дивиться на своє відображення. На співачці дуже відверте вбрання з настільки екстремальним вирізом на грудях, що шанувальники легко можуть розглянути її шикарний оголений бюст. На другому фото вона в лаковому плащі, накинутому на плечі, відображена в напівоберт, спокусливо дивлячись в камеру. В її руках мікрофон, а на столику в гримерці стоять пляшечки, баночки і палетки з косметикою.

Шанувальники прийшли в повний захват від інтригуючих знімків. Вони не стримували себе, обсипаючи чарівну артистку компліментами, не шкодуючи епітетів.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Розкішні груди", "Така красива", "Яка вогняна", "Світла засліплює красою", "Шикарна", "Яка красуня! Зваблива!", "Наскільки шикарне друге фото", "Красива, найкраща!", "Космічна!" - відзначали захоплені користувачі мережі, не забуваючи залишати привітання для Світлани.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

В "сторіз" вона також показала фото, зроблене під час шоу. На монохромному кадрі вона співає на сцені в спокусливому блискучому вбранні, віддаючись глядачеві і творчого процесу.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода записала саундтрек до популярного реаліті-шоу.

До слова, Світлана Лобода у повсякденному житті віддає перевагу зручним речам, до того ж тінейджерський стиль дуже личить зірці.