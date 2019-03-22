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Ангельская красота: "горячие" фото новых официальных посланниц Victoria's Secret

Lite » Мода 22.03.2019 - 13:39
Ангельская красота: "горячие" фото новых официальных посланниц Victoria's Secret
Алексина Грэм и Барбара Палвин
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

В полку Victoria's Secret прибыло сразу 2 "ангела"

Как известно, чтобы стать "ангелом" Victoria's Secret, мало принять участие в грандиозном шоу и продемонстрировать роскошные наряды знаменитой марки. Официальные посланницы бренда подписывают строгий контракт, по условиям которого работа на Victoria's Secret становится приоритетной. И хоть девушкам и не запрещают принимать участие в других проектах, они должны согласовывать условия с представителями бельевого магната. Также они обязуются представлять Victoria's Secret на различных мероприятиях, участвовать в телешоу и показах.

А еще все модели проходят строгий контроль на предмет "ангельских" качеств: красивой девушка должна быть не только внешне, но и внутренне. Поэтому доброта, честность, позитивный взгляд на мир, приветливость и улыбчивость играют ключевую роль.

Алекса Грэм и Барбара Палвин

Алексина Грэм и Барбара Палвин  - новые "Ангелы Виктории" 

Да, ангелом стать нелегко. Но оно того стоит. Взамен девушки становятся членами некого закрытого влиятельного клуба и получают массу привилегий: подписывают более выгодные контракты с высокими гонорарами и не проходят ежегодный кастинг для участия в шоу. А еще это, безусловно, работает на славу и популярность в модной среде, что является залогом участия во всех наиболее выгодных мировых проектах. Кто же из моделей пополнил ряды "ангелов" в этом году?

Барбара Палвин 

Барбара Палвин 

Барбара Палвин 

Великолепная Барбара Палвин 

Первой стала венгерская модель Барбара Палвин, которая начала свое сотрудничество с брендом еще в 2012-м году. К слову, роскошная красавица существенно отличается от остальных коллег пышными формами, что, тем не менее, не помешало ей обрести ангельские крылья. 

"Я впервые увидела шоу Victoria's Secret, когда мне было 13 лет, – рассказывает Барбара. – Тогда я пообещала себе, что буду одной из них… И сейчас идеальное для этого время, так как я довольна своим телом как никогда".

Барбара уже приняла участие в съемке купальников для Victoria's Secret в новом статусе.

Алексина Грэм

Алексина Грэм

Алексина Грэм

Великолепная Алексина Грэм

Вторая счастливица объявилась сегодня, 22 марта. Ею стала  29-летняя британская модель Алексина Грэм. Рыжеволосая красавица сама рассказала об этом на своей странице в Instagram, поделившись фото с крыльями и написав коротко: "мечты сбываются". Девушка впервые прошлась по подиуму Victoria's Secret в 2017-м году, а в ее послужном списке значатся работы с такими гигантами, L'Oreal, Balmain и Armani. 

Напомним, в рядах "ангелов" в разное время побывали такие знаменитые модели, как Жизель Бюндхен, Адриана Лима, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпол, Карли Клосс, Роузи Хантингтон-Уайтли, Алессандра Амбросиа и многие другие.

Напомним, ранее сестры Кендалл и Кайли Дженнер поделились "горячими" кадрами новой линии купальников

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