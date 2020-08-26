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Вибираємо ідеальний ремінь: стиліст поділилася важливими нотатками

Середа 26 серпня 2020 14:45
Вибираємо ідеальний ремінь: стиліст поділилася важливими нотатками
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла про основні принципи вибору ременя для будь-якого образу

Придбання відповідного аксесуара під вбрання, який ідеально впишеться у весь образ і додасть йому родзинку – питання непросте, але варто в ньому тільки розібратися, як все відразу стане ясно. Вибір ременя – це простір для експериментів, а сам елемент гардеробу відобразить вашу індивідуальність і почуття стилю. Стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ідеальні варіанти на кожен день і під різні образи.

Ось кілька найпоширеніших видів ременів:

  • Широкий ремінь (зазвичай використовується для верхнього одягу та штанів)
  • Довгий ремінь (дозволить цікаво зав'язати хвостик)
  • Ремінь з принтом (ідеально доповнить образ з однотонними речами)
  • Подвійний ремінь (стильне рішення)
  • Базовий ремінь (ширина 2 пальця)
  • Широкий пояс корсет (також дуже актуальні)

Вибираємо ідеальний ремінь: стиліст поділилася важливими нотатками

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Колір ременя і його текстура можуть бути контрастними по відношенню до образу. Стильний акцент на талії допоможуть створювати саме ремені контрастною панелі і широкі ремені. Матеріалами для ременів служать шкіра, замша або тканина. А в якості декору можна використовувати акцентні пряжки, металеві ланцюги!

Зберігати ремені для зручності можна у:

  • Спеціальному кофрі для одягу
  • На спеціальній вішалці
  • На спеціальній полиці

Можна відразу додати ремінь до конкретного образу і повісити на одну вішалку – це зручно тому, що непотрібно шукати необхідний аксесуар та економить час зборів.

Вибираємо ідеальний ремінь: стиліст поділилася важливими нотатками

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відтінки і кольори ременів можна вибирати в колірній гамі гардеробу. Варто звернути уваги на базові кольори: чорний, бежевий і коричневий. До літнього сезону – білий. Вони підійдуть до будь-якого одягу.

Ремінь можна поєднувати за кольором з будь-яким з елементів образу. Тонкі ремені знову повертаються в моду. Вони допоможуть виділити талію, але для джинсів їх використовувати не варто, в такому випадку підійде базова ширина.

Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Карієлова розповіла про осінні тренди у верхньому одязі.

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