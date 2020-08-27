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Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Четвер 27 серпня 2020 16:38
Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла про актуальні новинки осіннього сезону

Осінь стоїть на порозі, а останні літні дні стають не такими спекотними, тому саме час подумати про гардероб для міжсезоння. Які сукні будуть носити восени 2020 і на що варто звернути увагу при формуванні трендових образів розповіла стиліст Карина Капріелова.

Стиліст виділила головні тенденції 2020 і назвала найбільш актуальні варіанти:

  • Сукні з розширеним плечем у стилі 90-х
  • Сукні з об'ємним рукавом залишаються
  • Мінімалізм з розрізами
  • Шкіряні сукні
  • Плаття в клітку
  • Сукні з бахромою
  • Сукні з паєтками
  • Трикотажні сукні
  • Сукні з білими комірцями
  • Сукні з прозорими вставками
  • Сукні в стилі 40-х

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Які з перерахованих вище трендів будуть користуватися найбільшою популярністю в цьому сезоні?

  • Сукні з комірцями, як білими, так і кольоровими
  • Шкіряні сукні
  • Трикотажні сукні

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Трендові сукні осені-2020: стиліст склала чек-лист з порадами

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Як і раніше актуальні сукні в спортивному стилі. Їх можна носити з боді. А ось з водолазкою і асиметричним вирізом вони будуть виглядати дуже стильно.

Плаття-сорочка створит прекрасний ансамбль з кейпом. Поєднання романтичної сукні та кардигану, як і раніше в тренді. Сміливим модницям варто звернути увагу на ошатне плаття в тандемі з грубими чобітьми.

Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ремінь під будь-який образ.

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