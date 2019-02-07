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"Зима близько": опубліковано нові кадри фінального сезону "Гри престолів"

Lite » Кіно та ТБ 07.02.2019 - 10:33
"Зима близько": опубліковано нові кадри фінального сезону "Гри престолів"
Фото: Гра престолів (HBO)

Телеканал HBO порадував шанувальників шоу 14 новими фото зі зйомок

До прем'єри фінального, восьмого сезону мегапопулярного у всьому світі серіалу "Гра престолів" залишилося трохи більше двох місяців, і телеканал HBO продовжує вміло підігрівати інтерес до шоу і розбурхувати уми шанувальників. Після нещодавно опублікованого ролика-тизера з фрагментами з епізодів серіалу були викладені в мережу 14 нових фото зі зйомок.

&quot;Зима близько&quot;: опубліковано нові кадри фінального сезону &quot;Гри престолів&quot;&quot;Зима близько&quot;: опубліковано нові кадри фінального сезону &quot;Гри престолів&quot;

Фото: Гра престолів (HBO)

На кадрах відображені головні і другорядні герої знаменитої саги - можна помилуватися на Джона Сноу, Дейенеріс Таргаріен, Серсо, Джеймі і Тіріона Ланністер, Сансу і Арью Старк, Бранна Старка, а також Сема Тарлі, Брієнну Тарт, сера Давоса Сиворта та інших.

 

Фото: Гра престолів (HBO)

При цьому на одному зі знімків Джон і Дейенеріс, між якими зародилися романтичні почуття в кінці 7-го сезону, позують разом.

&quot;Зима близько&quot;: опубліковано нові кадри фінального сезону &quot;Гри престолів&quot;

Фото: Гра престолів (HBO)

Ніякої нової інформації щодо нового сезону канал не надав.

Нагадаємо, прем'єра восьмого сезону "Гри престолів" запланована на 14 квітня. При цьому фінальна частина легендарного шоу буде складатися всього з шести серій.

Офіційний слоган цього сезону звучить так: "Кожна битва. Кожна зрада. Кожний ризик. Кожен бій. Кожна жертва. Кожна смерть. Все заради Трону".

Ми також розповідали про те, що став відомий акторський склад пріквела "Гри престолів". Він отримав назву "Довга ніч".

Ще ми писали про загиблих персонажів серіалу "Гра престолів", які можуть повернуться в серіал у спеціальному епізоді, який глядачі зможуть побачити після завершення зйомок серіалу.

 

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