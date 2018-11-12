Держкіно заборонив в Україні фільм із Зеленським та Ярмольником

Володимир Зеленський і Леонід Ярмольник (скріншот "Кохання у великому місті-2")

Фільм вже не будуть транслювати по телебаченню

Трейлер фільму "Любов у великому місті-2" (відео: YouTube / loveinthecityru)

В Україні заборонили до показу фільм "Кохання у великому місті-2", в якому одну з ролей зіграв російський актор Леонід Ярмольник, щодо якого Міністерство культури України ввело санкції. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Як розповіла керівник прес-служби Держкіно Марія Дідик, агентство скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видане на цей фільм.

"Тому фільм вже не будуть транслювати по телебаченню", - сказала вона.

У фільмі Ярмольник зіграв роль батька головного героя Ігоря, а роль самого Ігоря зіграв популярний український актор, лідер студії "Квартал 95", комік Володимир Зеленський.

Трейлер фільму "Любов у великому місті-2" (скрін: YouTube / CD LAND VIDEO)

Зазначимо, що раніше подібна ситуація сталася з телевізійним серіалом "Свати".

Раніше сообщелось, що в Україні і Росії заборонили показ нового голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця" (Hunter Killer) про порятунок президента РФ з Гері Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях.

Також ми писали про те, що український аматорський фільм "Чорний козак", знятий режисером Владиславом Чабанюком за мотивами казки Сашка Лірника, за 11 днів вітчизняного кінопрокату зібрав касу в понад 550 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у минулому році СБУ заборонила в'їзд в Україну кільком російським артистам, серед яких Надія Бабкіна, Леонід Ярмольник, Микита Міхалков, Станіслав Говорухін, Михайло Задорнов, Ірина Алфьорова, Олексій Панін, Леонід Ярмольник.

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Відео: РБК-Україна