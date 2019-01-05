Зміни життя на краще: що радять зірки знакам Зодіаку 5 січня

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Не забувайте говорити близьким про кохання

5 січня найбільш сприятливий час для налагодження і відновлення контактів зі старими знайомими. Вони будуть раді почути ваш голос, якщо ви зважитеся зателефонувати.

Сьогодні будьте менше зациклені на собі і надайте підтримку тим, хто її потребує. У цей день можна багато чого поправити в людських відносинах, змінити життя на краще.

Овен

День для Овнів дуже вдалий у фінансовій сфері. Не випускайте ініціативу зі своїх рук, не відмовляйтеся від допомоги – порада і підтримка довірених людей виявиться необхідною. Увечері вас чекає приємна новина.

Телець

День сприятливий і для роботи, і для відпочинку: не буде ніяких перешкод, неприємності обійдуть вас стороною, вийде все, що ви намітите. Сьогодні, відбудеться важлива подія у вашому житті. Наприклад, ви зустрінете свою майбутню любов.

Близнюки

Гармонійний день, який відкриє широкі можливості для активного відпочинку, творчості та самовираження. Вас будуть відрізняти врівноваженість, вміння слідувати традиціям і загальноприйнятим нормам. Сьогодні можна братися за будь-яку справу, вас точно буде супроводжувати успіх.

Рак

Життєвий потенціал на високому рівні. День сприятливий для контактів. Ймовірно, вам вдасться зав'язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть вам надалі. Однак не забувайте рахуватися з думкою оточуючих і поважати ділові якості партнерів по бізнесу.

Лев

Можливо, сьогодні Левам запропонують нову посаду або підвищать. Навіть якщо будуть терзати якісь сумніви, які будуть заважати здійснити давню мрію, не звертайте на них увагу. Ви на вірному шляху.

Діва

Сьогодні на вас чекають нові цікаві знайомства – не виключено, що з ділових вони переростуть в дружні. День сприятливий для реалізації творчих задумів або благоустрою будинку. Будь-яке вкладення грошей буде вдалим, не сумнівайтеся.

Ваги

Є шанс отримати якусь звістку, що докорінно змінить ваш спосіб життя. Може бути, вам доведеться змінити манеру відносин з домочадцями або позбавитися від шкідливої звички.

Скорпіон

Будь-яка діяльність у цей день зажадає від вас великих зусиль і нестандартного погляду на прості речі. В особистому житті ймовірна приємна звістка або романтичний вчинок. Сьогодні вас чекає підтримка людей, від яких ви її не чекали.

Стрілець

Цей день сприятливий для розкриття вашої особистості, пізнання себе. Не виключена поява свіжих ідей, які дозволять знайти нові джерела заробітку. Емоційний зліт буде позитивно впливати на фізичний стан.

Козеріг

День обіцяє успіх. Ваша активність буде по достоїнству оцінена оточуючими, однак не слід приймати кардинальних рішень. Головне – зберегти накопичене і, відгородившись від спокуси, досягти більшого.

Водолій

Сьогодні все, за що б ви не взялися, буде вдаватися, і навіть з найзаплутаніших ситуацій ви зможете знайти вихід. У другій половині дня вас чекають ділові та особисті побачення. День сприятливий для подорожей, фізичних навантажень або великих покупок.

Риби

Вранці ваш настрій буде прекрасним і веселим. Цей час сприятливий для вирішення завдань у професійній сфері діяльності та укладення шлюбів. Однак увечері остерігайтеся неприємних людей і не робіть необдуманих дій.

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