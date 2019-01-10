Що їсти на сніданок взимку: поради дієтолога

Фото: (unsplash.com)

Експерт розповіла, що повинно бути у складі зимових сніданків

Популярний блогер та експерт по здоровому харчуванню Даша Бухман вважає, що харчування має і може змінюватися в залежності від сезону. У своєму блозі в Instagram вона розповіла підписникам про свої улюблені варіанти зимових сніданків.

За словами дієтолога, коли за вікном холодно, вранці хочеться наповнити себе чимось теплим - тому охолоджуючі смузі, смузі-боули і чіа-пудинги вже не здаються такими привабливими.

Ось топ-3 продукти, які варто вживати вранці в зимовий період на думку Бухман.

Яйця⠀

Це, мабуть, єдиний продукт тваринного походження, який я дійсно люблю і без якого мені складно обходитися. Яйця - ідеально збалансований протеїн, багатий вітаміном A, B, D, K, холіном і амінокислотами. Багато експертів функціональної медицини зараховують яйця до списку продуктів, необхідних жінкам для здорового гормонального фону. Мої улюблені варіації: пара смажених яєць з щедрою порцією зелені на пару і розім'ятим авокадо; смажене яйце з запеченим бататом і порцією салату з кейла; безглютеновий тост з молоком і яйцем.



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Фото: (unsplash.com)

Вівсяна каша з подрібненого зерна⠀

В цьому році відкрила для себе саме такий варіант (Steel-cut oats). Я не їла вівсянку майже півроку (навесні і влітку її зовсім не хотілося). І ось зараз зрозуміла, що її мені і хочеться: вершкової, зігріваючої і затишної. Я заливаю зерна на ніч, кинувши у воду кімнатної температури щіпку солі (так крупа легше засвоюється, вітаміни і мінерали в ній стають більш біодоступними і ми прощаємося з фетином і частково лектинами). Вранці промиваю і відварюю її (25 хвилин на повільному вогні) з куркумою і корицею. В кінці додаю кокосове молоко, насіння льону, гарбузовий протеїн, терте яблуко. Подаю з мигдальним урбечом (жири сприяють більш м'якому підняттю рівня цукру).



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Фото: (unsplash.com)

Теплий чіа-пудинг⠀

Чіа-пудинг можна приготувати теплим. Він буде нагадувати манну кашу, ніжну і ситну. Можна нагріти в каструлі залишений з вечора пудинг, додавши молока (я люблю кокосове), або приготувати прямо вранці - 1 стакан рослинного молока нагріваємо в каструлі і висипаємо туди 3 столові ложки насіння чіа. Помішуємо протягом 3 хвилин - теплий пудинг готовий. Я люблю використовувати трохи більше молока і додати насіння льону, конопель. Зверху - пюре з манго або хурми або підігрітих заморожених ягід.

Фото: (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог дала поради, як додати більше овочів в свій раціон.

Ми також повідомляли, що відома українська модель Юліана Дементьєва поділилася, як снідати, щоб завжди залишатися в ідеальній формі.

До речі, популярний дієтолог розвіяла міфи про майонезі і розповіла, чи настільки він шкідливий, як про нього говорять.

Відео: РБК-Україна

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