Что есть на завтрак зимой: советы диетолога

Фото: (unsplash.com)

Эксперт рассказала, что должно быть в составе зимних завтраков

Популярный блогер и эксперт по здоровому питанию Даша Бухман считает, что питание может и должно меняться в зависимости от сезона. В своем блоге в Instagram она рассказала подписчикам о своих любимых вариантах зимних завтраков.

По словам диетолога, когда за окном холодно, утром хочется наполнить себя чем-то теплым - поэтому охлаждающие смузи, смузи-боулы и чиа-пудинги уже не кажутся такими привлекательными.

Вот топ-3 продукта, которые стоит употреблять по утрам в зимний период по мнению Бухман.

Яйца⠀

Это, пожалуй, единственный продукт животного происхождения, который я действительно люблю и без которого мне сложно обходится. Яйца - идеально сбалансированный протеин, богатый витамином A, B, D, K, холином и аминокислотами. Многие эксперты функциональной медицины причисляют яйца к списку продуктов, необходимых женщинам для здорового гормонального фона. Мои любимые вариации: пара жареных яиц со щедрой порцией зелени на пару и размятым авокадо; жареное яйцо с запеченным бататом и порцией салата из кейла; безглютеновый тост с авокадо и яйцом.



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Фото: (unsplash.com)

Овсяная каша из дробленого зерна⠀

В этом году открыла для себя именно такой вариант (Steel-cut oats). Я не ела овсянку почти полгода (весной и летом ее совсем не хотелось). И вот сейчас поняла, что ее мне и хочется: сливочной, согревающей и уютной. Я заливаю зерна на ночь, бросив в воду комнатной температуры щепотку соли (так крупа легче усваивается, витамины и минералы в ней становятся более биодоступными и мы прощаемся с фетином и частично лектинами). Утром промываю и отвариваю ее (минут 25 на медленном огне) с куркумой и корицей. В конце добавляю кокосовое молоко, семена льна, тыквенный протеин, тертое яблоко. Подаю с миндальным урбечом (жиры способствуют более мягкому поднятию уровня сахара).



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Фото: (unsplash.com)

Теплый чиа-пудинг⠀

Чиа-пудинг можно приготовить теплым. Он будет напоминать манную кашу, нежную и сытную. Можно либо нагреть в кастрюле оставленный с вечера пудинг, добавив молока (я люблю кокосовое), либо приготовить прямо утром - 1 стакан растительного молока нагреваем в кастрюле и высыпаем туда 3 столовые ложки семян чиа. Помешиваем в течение 3 минут - теплый пудинг готов. Я люблю использовать чуть больше молока и добавить семена льна, конопли. Сверху - пюре из манго или хурмы или подогретых замороженных ягод.

Фото: (unsplash.com)

Напомним, ранее диетолог дала советы, как добавить больше овощей в свой рацион.

Мы также сообщали, что известная украинская модель Юлиана Дементьева поделилась, как завтракать, чтобы всегда оставаться в идеальной форме.

К слову, популярный диетолог развенчала мифы о майонезе и рассказала, настолько ли он вреден, как о нем говорят.

Видео: РБК-Украина

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