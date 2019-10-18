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Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициолога

Lite » Краса 18.10.2019 - 17:32
Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розписала все докладно по пунктах

Хочете схуднути, але не маєте чіткого плану, з чого почати і що власне робити? Фітнес-нутриціолог Катя, яка називає себе "анти ПП", поділилася на своїй сторінці в Instagram докладною інструкцією, в якій раписала все по кроках. До речі, раніше вона розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні.

Як грамотно худнути:

1. Створити дефіцит калорій

Тобто споживати МЕНШЕ калорій (=їжі або енергії), ніж витрачати. Або простіше кажучи — менше їсти. Але тут важливо трохи недоїдати, а не голодувати.

І багато роблять саме цю величезну помилку, заганяючи себе в сильний дефіцит (=голод), сідаючи на дієту. В цьому випадку так, ти схуднеш однозначно, АЛЕ:

  • неякісно — втратиш м'язи і воду, і лише трохи жиру. А потрібно навпаки
  • ненадовго — після виходу з таких голодувань, а це триває недовго, все повернеться назад як мінімум, а в більшості випадків — прилетить ще більше, ніж було до схуднення

Все криється в енергобалансі — різниці між приходом їжі (калорій) і її витратою.

Якщо:

  • Споживати МЕНШЕ їжі (калорій), ніж витрачати - ти худнеш
  • Споживати БІЛЬШЕ їжі (калорій), ніж витрачати - ти товстієш (набираєш зайвий жир і кг)
  • Споживати СТІЛЬКИ Ж, скільки і витрачати - вага і параметри стоять на місці, це підтримує рівень, тобто не буде ні схуднення, ні набору ваги

Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Визначити свої норми БЖУ

Найважливіше - їж підвищену кількість білка. Це важливо, щоб тіло не було в'ялим, щоб замість м'язів йшов жир.

Якщо немає фізичної активності і в день менше 10 тисяч кроків — норми білка приблизно 1 — 1,5 г на 1 кг НОРМАЛЬНОЇ ваги (тобто без ожиріння). Для активних людей норми білка вище — приблизно 1.5-2 г на кг нормальної ваги. Це орієнтир, у кожного своя норма.

Щоб не було проблем з циклом, шкірою, нігтями і волоссям – їж необхідну кількість жирів. Не нижче 30 г в день!

Щоб не тупити, щоб не було млявості і організм був бадьорий – їж вуглеводи! І неважливо в який час доби. Min норма - 110 г на добу.


Як порахувати КБЖУ?

Є купа формул, насправді неважливо, яку брати. Це теж орієнтир, від якого слід відштовхуватися і робити висновки, чи підходить тобі така норма чи ні.

Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициологаІлюстративне фото (pexels.com)

3. Не вірити терезам

Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициологаЯк грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициологаІлюстративне фото (instagram.com/kate_rightfood)

Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 продуктів для правильного харчування, які доступні кожному.

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