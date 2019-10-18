Як грамотно худнути: докладна інструкція від нутрициолога

Експерт розписала все докладно по пунктах
Хочете схуднути, але не маєте чіткого плану, з чого почати і що власне робити? Фітнес-нутриціолог Катя, яка називає себе "анти ПП", поділилася на своїй сторінці в Instagram докладною інструкцією, в якій раписала все по кроках. До речі, раніше вона розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні.
Як грамотно худнути:
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1. Створити дефіцит калорій
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Тобто споживати МЕНШЕ калорій (=їжі або енергії), ніж витрачати. Або простіше кажучи — менше їсти. Але тут важливо трохи недоїдати, а не голодувати.
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І багато роблять саме цю величезну помилку, заганяючи себе в сильний дефіцит (=голод), сідаючи на дієту. В цьому випадку так, ти схуднеш однозначно, АЛЕ:
Все криється в енергобалансі — різниці між приходом їжі (калорій) і її витратою.
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Якщо:
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Визначити свої норми БЖУ
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Найважливіше - їж підвищену кількість білка. Це важливо, щоб тіло не було в'ялим, щоб замість м'язів йшов жир.
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Якщо немає фізичної активності і в день менше 10 тисяч кроків — норми білка приблизно 1 — 1,5 г на 1 кг НОРМАЛЬНОЇ ваги (тобто без ожиріння). Для активних людей норми білка вище — приблизно 1.5-2 г на кг нормальної ваги. Це орієнтир, у кожного своя норма.
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Щоб не було проблем з циклом, шкірою, нігтями і волоссям – їж необхідну кількість жирів. Не нижче 30 г в день!
Щоб не тупити, щоб не було млявості і організм був бадьорий – їж вуглеводи! І неважливо в який час доби. Min норма - 110 г на добу.
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Як порахувати КБЖУ?
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Є купа формул, насправді неважливо, яку брати. Це теж орієнтир, від якого слід відштовхуватися і робити висновки, чи підходить тобі така норма чи ні.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Не вірити терезам
Ілюстративне фото (instagram.com/kate_rightfood)
Ілюстративне фото (pexels.com)
Нагадаємо, дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 продуктів для правильного харчування, які доступні кожному.