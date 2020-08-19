Чим замінити шкідливі продукти: 5 корисних альтернатив від фахівця з харчування

Деякі сучасні продукти харчування шкідливі, оскільки уповільнюють метаболізм, сприяють накопиченню жирових відкладень, погіршують травлення і в результаті провокують виникнення різних хронічних захворювань... В ідеалі від них краще відмовитися, але в крайньому випадку можна звести до мінімуму або ж замінити більш корисними «аналогами». Фахівець з харчування та детоксу Валентина Івушкіна запропонувала свій список.



1. Ковбаси та сосиски.«Навіть у роки безладного харчування я не захоплювалася цими продуктами, відчуваючи, що від них травлення, і без того хворе і слабке, стає ще гірше, – розповідає Валентина. – Мама завжди говорила, що немає нічого краще простого вареного м'яса. Як же вона права! Шматочок вареної яловичини або курки можна злегка підрум'янити на топленому маслі з цибулею, разом зі скибочкою помідора, огірка або авокадо покласти на шматочок хліба, присипати приправами і зеленню – і вийде найсмачніший у світі бутерброд». Якщо ж ви все-таки не можете повністю виключити ковбасу і сосиски з раціону, то їжте їх тільки в крайньому випадку, коли «ну дуже хочеться», і потроху. Вироби з переробленого м'яса, за результатами досліджень, визнані продуктами з доведеною канцерогенною активністю.

Заробити менюбільш здоровим реально (www.pexels.com)

2. Випічка з маргарином. «Продукти з маргарином не їм вже багато років – від них відчуваю тяжкість, язик покривається білим нальотом, травлення сповільнюється, ніби пластику поїла. А все тому, що в ньому дуже багато трансжирів, небезпечних мутагенними процесами», – ділиться Івушкіна. Маргарин найчастіше міститься у випічці: круасани, пироги, булочки, кекси, печиво, торти... Обов'язково перевіряйте склад! Ті ж круасани в хороших пекарнях зараз готують не на маргарині, а на вершковому маслі – вони набагато корисніші. А найкраще пекти солодощі вдома. Це не вимагає багато часу, і великий плюс в тому, що ви точно знаєте, з чого вони зроблені.

3. Твердий сир. Хочете бути здоровим? Прикладіть максимум зусиль, щоб прибрати з раціону несвіжу їжу, що довго зберігається, в тому числі твердий сир. Вони вкрай згубно впливають на травлення. А звідси можуть виникати гіпотиреоз, низький гемоглобін, панкреатит, рефлюкс, варикоз, геморой і набряки... Тверді сири можна замінити на м'які, у яких термін зберігання не більше 5-7 днів.

4. Морозиво. «З точки зору східної медицини, молоко утворює слиз, а заморожене молоко або вершки (тим більше з цукром) – це подвійний удар по шлунку і підшлунковій залозі», – розповідає Валентина. Якщо ви великий шанувальник морозива, то спробуйте замінити його на десерти з сиром, які набагато більш корисні. Один з найпростіших рецептів: змішати в блендері сир, варений або запечений гарбуз і тростинний цукор. І постарайтеся зробити ваші улюблені десерти кімнатної температури.

5. Випічка на дріжджах. Шкода від дріжджового хліба помітна не відразу: вся справа в «накопичувальному» ефекті. Але з часом травлення починає страждати. На думку східних лікарів, у людей, які відмовилися від дріжджової випічки, більш сильне травлення, а кров та інші тканини тіла у них чистіші. Замінити хліб на бездріжджовий сьогодні не проблема: така випічка є практично в кожному великому магазині. Можна також готувати хліб самостійно.