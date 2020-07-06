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Виключити з меню: 5 звичних всім страв, які шкодять травленню

Lite » Їжа 06.07.2020 - 18:31
Виключити з меню: 5 звичних всім страв, які шкодять травленню
Ці страви погано впливають на травлення (фото: pixabay.com)

Поєднання продуктів в них погано впливають на органи травлення

Проблеми з травленням часто виникають через через несумісність продуктів. На жаль, в звичній нам кухні багато страв та харчових комбінацій, що викликають накопичення токсинів і погіршують роботу органів травлення. Фахівець з харчування та детоксу Валентина Ивушкина розповідає, які з них варто виключити з раціону і чому.

Виключити з меню: 5 звичних всім страв, які шкодять травленнюНе завжди звичні з дитинства страви корисні (www.pexels.com)

Оселедець під шубою
Риба і яйця – одне з найбільш небезпечних сполучень. Згідно східної медицини, це відомо понад 4000 років. Часте вживання риби з яйцями загрожує панкреатитом, гастритом та іншими захворюваннями ШКТ. Не менш токсичними називає Валентина також такі салати, як «Нісуаз» і «Мімоза».

Окрошка з м'ясом
М'ясо і молочні продукти категорично не сумісні між собою. Такі поєднання послаблюють підшлункову. Тому якщо і є окрошку, то вегетаріанську – без м'яса: тільки яйця, кефір і овочі.


Борщ зі сметаною

Проти кулешу та борщу Валентина не має нічого проти. Але варто врахувати, що капуста сама по собі – трохи вибухонебезпечний овоч, вона може провокувати метеоризм. А в поєднанні зі сметаною і поготів! Якщо їсте щі або борщ, не варто додавати в нього ніякі молочні продукти – це викликає здуття, бурчання, гази.

Олів'є
М'ясо з яйцями – дуже важке поєднання для будь-якого шлунка. Постарайтеся якомога рідше їсти цей салат – нічого, крім токсинів, він не принесе вашому організму. М'ясо і яйця краще їсти окремо, поєднуючи з овочами або зерновими.

Пельмені зі сметаною
Пельмені самі по собі – досить важке блюдо: варене тісто з м'ясом перетравлюється дуже довго. А в поєднанні зі сметаною засвоєння відбувається ще важче: йде навантаження на шлунок, підшлункову, печінку... Не дарма в кошерній кухні м'ясні і молочні продукти не змішують в принципі.

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Автор: Lite

Теги Новини України питаниееда
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