Виключити з меню: 5 звичних всім страв, які шкодять травленню

Ці страви погано впливають на травлення (фото: pixabay.com)

Поєднання продуктів в них погано впливають на органи травлення

Проблеми з травленням часто виникають через через несумісність продуктів. На жаль, в звичній нам кухні багато страв та харчових комбінацій, що викликають накопичення токсинів і погіршують роботу органів травлення. Фахівець з харчування та детоксу Валентина Ивушкина розповідає, які з них варто виключити з раціону і чому.

Не завжди звичні з дитинства страви корисні (www.pexels.com)

Оселедець під шубою

Риба і яйця – одне з найбільш небезпечних сполучень. Згідно східної медицини, це відомо понад 4000 років. Часте вживання риби з яйцями загрожує панкреатитом, гастритом та іншими захворюваннями ШКТ. Не менш токсичними називає Валентина також такі салати, як «Нісуаз» і «Мімоза».



Окрошка з м'ясом

М'ясо і молочні продукти категорично не сумісні між собою. Такі поєднання послаблюють підшлункову. Тому якщо і є окрошку, то вегетаріанську – без м'яса: тільки яйця, кефір і овочі.



Борщ зі сметаною

Проти кулешу та борщу Валентина не має нічого проти. Але варто врахувати, що капуста сама по собі – трохи вибухонебезпечний овоч, вона може провокувати метеоризм. А в поєднанні зі сметаною і поготів! Якщо їсте щі або борщ, не варто додавати в нього ніякі молочні продукти – це викликає здуття, бурчання, гази.



Олів'є

М'ясо з яйцями – дуже важке поєднання для будь-якого шлунка. Постарайтеся якомога рідше їсти цей салат – нічого, крім токсинів, він не принесе вашому організму. М'ясо і яйця краще їсти окремо, поєднуючи з овочами або зерновими.



Пельмені зі сметаною

Пельмені самі по собі – досить важке блюдо: варене тісто з м'ясом перетравлюється дуже довго. А в поєднанні зі сметаною засвоєння відбувається ще важче: йде навантаження на шлунок, підшлункову, печінку... Не дарма в кошерній кухні м'ясні і молочні продукти не змішують в принципі.

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Автор: Lite