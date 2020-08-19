Чем заменить вредные продукты: 5 полезных альтернатив от специалиста по питанию

Некоторые современные продукты питания вредны, поскольку замедляют метаболизм, способствуют накоплению жировых отложений, ухудшают пищеварение и в итоге провоцируют возникновение различных хронических заболеваний… В идеале от них лучше отказаться, но в крайнем случае можно свести к минимуму либо же заменить более полезными «аналогами». Специалист по питанию и детоксу Валентина Ивушкина предложила свой список.



1. Колбасы и сосиски.«Даже в годы беспорядочного питания я не увлекалась этими продуктами, чувствуя, что от них пищеварение, и без того больное и слабое, становится еще хуже, – рассказывает Валентина. – Мама всегда говорила, что нет ничего лучше простого вареного мяса. Как же она права! Кусочек вареной говядины или курицы можно слегка подрумянить на топленом масле с луком, вместе с долькой помидора, огурца или авокадо положить на кусочек хлеба, присыпать приправами и зеленью – и получится самый вкусный в мире бутерброд». Если же вы все-таки не можете полностью исключить колбасу и сосиски из рациона, то ешьте их только в крайнем случае, когда «ну очень хочется», и понемногу. Изделия из переработанного мяса, по результатам исследований, признаны продуктами с доказанной канцерогенной активностью.

Заменить вредные продукты на полезные легко (www.pexels.com)

2. Выпечка с маргарином. «Продукты с маргарином не ем уже много лет – от них чувствую тяжесть, язык покрывается белым налетом, пищеварение замедляется, как будто пластика поел. А все потому, что в нем очень много трансжиров, опасных мутагенными процессами», – делится Ивушкина. Маргарин чаще всего содержится в выпечке: круассаны, пироги, булки, кексы, печенья, торты… Обязательно проверяйте состав! Те же круассаны в хороших пекарнях сейчас готовят не на маргарине, а на сливочном масле – они гораздо полезнее. А лучше всего печь сладости дома. Это не требует много времени, и большой плюс в том, что вы точно знаете, из чего они сделаны.

3. Твердый сыр. Хотите быть здоровым? Приложите максимум усилий, чтобы убрать из рациона несвежую, долго хранящуюся пищу, в том числе твердый сыр. Они крайне губительно влияют на пищеварение. А отсюда могут возникать гипотиреоз, низкий гемоглобин, панкреатит, рефлюкс, варикоз, геморрой и отеки… Заменить твердые сыры можно на мягкие творожные, у которых срок хранения не более 5-7 дней.

4. Мороженое. «С точки зрения восточной медицины, молоко очень слизистое по свойствам, а замороженное молоко или сливки (тем более с сахаром) – это двойной удар по желудку и поджелудочной», – рассказывает Валентина. Если вы большой поклонник мороженого, то попробуйте заменить его на десерты с творогом, которые гораздо более полезны. Один из самых простых рецептов: смешать в блендере творог, вареную или запеченную тыкву и тростниковый сахар. И постарайтесь сделать ваши любимые десерты комнатной температуры.

5. Выпечка на дрожжах. Вред от дрожжевого хлеба заметен не сразу: все дело в «накопительном» эффекте. Но со временем пищеварение начинает страдать. По мнению восточных врачей, у людей, которые отказались от дрожжевой выпечки, более сильное пищеварение, а кровь и другие ткани тела у них чище. Заменить хлеб на бездрожжевой сегодня не проблема: такая выпечка есть практически в каждом крупном магазине. Можно также готовить хлеб самостоятельно.