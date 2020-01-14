Чим замінити шкідливу їжу: дієтолог запропонувала корисні аналоги

Продукти харчування можуть бути як корисними, наприклад, такими, що допомагають почистити організм після святкового застілля, так і дуже шкідливими для нашого організму і фігури. Дієтолог Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram запропонувала компроміс між любов'ю до такої смачної, але не особливо корисної їжі, і правильним харчуванням.

Експерт перерахувала здорові або хоча б менш шкідливі аналоги улюблених багатьма "смаколиків".

Піца

Якщо приготовлена без маргарину і з свіжих продуктів, то не так і шкідлива.

Багато залежить від начинки - вибирайте начинку без майонезу, обсмаженого бекону і ковбасок.



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Снеки: чіпси, картопля фрі, начос, діпи

Все, що обсмажене у фритюрі - 100% отрута, тк наближає кожного з нас до онкозахворювань. Снеки зазвичай додають до пива, беруть в кіно або в поїздку, тобто їдять тоді - коли і голоду немає! Ідеально - викреслити їх зі свого всесвіту.

Заміна - горішки і домашній попкорн (читайте склад, щоб не було масла).

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Бургери

Найшкідливіше - це жирний соус і начинка. Намагайтеся вибирати начинку не фритюр і просіть приготувати бургер без соусу. Добре, якщо у вашому бургері буде лист салату і кільце помідора.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Шоколадні цукерки

Орієнтир на склад, як правило в цукерках більше "гидоти", ніж у звичайній плитці шоколаду. Так як у них є наповнювачі, барвники та інше. Вибираючи з двох зол, звичайний шоколад виявиться меншим злом. 30г на день можна собі дозволити.

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Кетчупи

У них майже немає томата, а лише крохмаль і цукор, натрій в різних варіантах.

Замінюємо на домашню томатну пасту, домашній сік або помідори. Особисто моє відкриття - заморожені з осені помідори-чері, кладу їх в рис, пасту, овочі. Такі страви не вимагають додатковий соус.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала продукти, які не слід їсти натщесерце вранці.