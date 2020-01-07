Як вийти з новорічної обжерливості: покрокова інструкція від дієтолога

Низка зимових свят, а з ними і щедрих застіль змусила розслабитися і дозволити собі зайве за столом, адже навколо стільки смачних спокус! Навіть організувавши новорічне застілля з розумом і мінімальним ризиком для струнких форм, можна не втриматися – від "зажора" не застрахований ніхто. Але що ж робити, щоб швидше прийти у форму і повернутися до правильного режиму харчування? Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram прописала чітку інструкцію для тих, хто має намір мінімізувати наслідки щедрих застіль для фігури.

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Робіть, як хочете, по одному пункту в день або все відразу, але пора починати. Інакше це не закінчиться. Вам здається: "Вже стільки з'їла, одна цукерка нічого не вирішить, тим більше в гості покликали". Але ще як вирішить і нагадає про себе відкладеннями на боках.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

План дій:

Прибрати алкоголь! Поки ви випиваєте - це не закінчиться. Він пробуджує апетит і відключає нервову систему, совість,здоровий сенс. Вам стає гарно і вас мало хвилюють проблеми вашого тіла і ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Прибрати солодощі. Все, стоп. Переходимо на фрукти, їжте апельсини та мандарини, вони зараз дуже солодкі і смачні. Це хоча б натуральні, природні цукру.

Забуваємо про соки і газованої води. Підключіть чай різних смаків з сахзамом 0 ккал або мінеральну воду з лимоном - це відмінна альтернатива.

Салати з майонезом теж в бік. В гостях їмо овочеві салати з олією/сметаною/йогуртом або просто овочі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Картоплю зараз готують всі. Її прибираємо! У вас запас вуглеводів вже вичерпаний на місяць вперед.

Більше рухаємося, в ідеалі - додати тренування, хоча б на 15 хв в день, хоча б просто присідайте/віджимайтеся/качайте прес! Навіть 15 хв відмінно допоможуть.

Нагадаємо, що дієтолог Альбіна Комісарова розкрила правила вживання спиртних напоїв за святковим столом.