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Як вибрати хороше вершкове масло: корисні рекомендації дієтолога

Lite » Їжа 08.06.2020 - 08:37
Як вибрати хороше вершкове масло: корисні рекомендації дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на що звернути увагу при покупці вершкового масла

Серед великої кількості пропозицій виробників молочної продукції, можна легко розгубитися, і купити якісний продукт буває дуже непросто. Дієтолог Тетяна Дік навчила в Instagram вибирати вершкове масло і розповіла, на що слід звернути увагу в першу чергу при купівлі.

Вершкове масло містить корисні жири, і в помірній кількості його можна вживати. У магазині потрібно дивитися на зберігання олії, воно повинно перебувати в морозильній камері, і перебуваючи в ній, не повинно бути м'яким, а в холодильнику не повинно розпливатися. Так само масло не повинне знаходитися на сонці, так як окислюється вітамін А. Тому в прозорій упаковці масло краще не купувати.

Потрібно звертати увагу на склад. Масло не повинне містити рослинні олії або гідрогенізовані жири, в такому випадку - це вже спред або маргарин.

Як вибрати хороше вершкове масло: корисні рекомендації дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так само звертайте увагу на ціну. Вона не може бути дуже маленькою. Адже з тонни молока виходить всього 40-50 кг масла.

Масло не повинно бути занадто жовте або занадто біле, і практично не має запаху. В його складі мають бути присутні тільки молочні вершки (або іноді пишуть молоко) і іноді сіль.

Масло не може бути менше 61,5% жирності (бутербродне), 72,5% - Селянське, 82% - Традиційне. Експерт рекомендує віддати перевагу вершковому маслу 72 або 82%.

Як вибрати хороше вершкове масло: корисні рекомендації дієтолога
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще купувати продукт відомих виробників, які зарекомендували себе на ринку, уникайте невідомі фірми, а при покупці масла на вагу просіть упаковку, щоб подивитися склад і номер ГОСТу.

Раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про цілющу силу вітаміну Е.

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Автор: Lite

Теги Новини України правильное питаниедієтолог
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