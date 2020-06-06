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Дієтолог "виправдала" популярні продукти, що вважаються шкідливими

Lite » Їжа 06.06.2020 - 15:17
Дієтолог "виправдала" популярні продукти, що вважаються шкідливими
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт закликала не складати довгі списки "заборонених" продуктів

Ми так звикли ділити продукти на корисні і шкідливі, що зовсім забуваємо: у кожної медалі дві сторони. Особливо дивують ці колосальні списки заборонених продуктів, які більшість жінок складають для себе, коли худнуть. Дієтолог Крістіна Шереметьєва на своїй сторінці в Instagram вирішила "виправдати" деякі популярні продукти, які незаслужено вважаються дуже шкідливими.

Експерт зазначила, що в будь-якому питанні завжди хороша помірність. Список абсолютно шкідливих продуктів не такий великий, як ви думаєте. Абсолютно шкідливими ми можемо назвати тільки трансжири і швидкі вуглеводи, а шкода інших продуктів часто сильно перебільшена.

Вершкове масло.

В хорошому маслі жирністю 82,5% 746ккал в 100г. В оливковій – 99% жиру і 898ккал. Це насичений жир, але вже доведено, що міфи про його шкоду багаторазово перебільшені. Важливо, щоб в раціоні насичених жирів було менше, ніж ненасичених. Так що вранці невеликий шматочок хліба з маслом вам точно не зашкодить.

Хліб.

У хлібі є вітаміни групи В, клітковина, повільні вуглеводи, тому він відмінно насичує. Вибирайте хліб зі шпалерного борошна (цільнозерновий) і їжте 30г на добу (1 шматочок). Це не зашкодить вашій фігурі.

Дієтолог &quot;виправдала&quot; популярні продукти, що вважаються шкідливими

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вершки.

Є вершки різної жирності. Додана до кави порція 10% вершків – це всього лише +14ккал. Балуйте себе зрідка, не соромтеся, але пам'ятайте про міру і жирність.


Кава.

Дуже корисний напій, якщо пити його без цукру і не заїдати тортиками і печивом. Багато досліджень довели, що в помірній кількості кава служить профілактикою СД2, хвороби Паркінсона, деменції та захворювань нервової системи. Пийте не більше 2-х чашок натуральної кави в день і він піде вам тільки на користь.

Дієтолог &quot;виправдала&quot; популярні продукти, що вважаються шкідливими

Ілюстративне фото (pexels.com)

Спагетті.

Макарони з цільнозернового борошна або з борошна твердих сортів не небезпечні. Небезпечні висококалорійні соуси і кетчупи, якими ми заправляємо ці макарони.

Червоне м'ясо.

Кажуть, що червоне м'ясо в раціоні сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Насправді ризик появи проблем з судинами і серцем при вживанні червоного м'яса зростає лише на кілька відсотків. 500г такого м'яса в тиждень не принесе шкоди організму. Але мова йде тільки про натуральному м'ясі, а не сурогати – ковбаски, фастфуді і сосисках.

Дієтолог &quot;виправдала&quot; популярні продукти, що вважаються шкідливими

Ілюстративне фото (pexels.com)

Раніше експерт по схудненню Катя Медушкина перерахувала продукти, небажані перед сном.

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Автор: Lite

Теги Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
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