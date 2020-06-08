Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке сливочного масла

Среди обилия предложений производителей молочной продукции можно легко растеряться, и купить качественный продукт бывает очень непросто. Диетолог Татьяна Дик научила в Instagram выбирать сливочное масло и рассказала, на что следует обратить внимание в первую очередь при покупке.

Сливочное масло содержит полезные жиры, и в умеренном количестве его употреблять можно. В магазине нужно смотреть на хранение масла, оно должно находиться в морозильной камере, и находясь в ней, не должно быть мягким, а в холодильнике не должно расплываться. Так же масло не должно находиться на солнце, так как окисляется витамин А. Поэтому в прозрачной упаковке масло лучше не покупать.

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Нужно обращать внимание на состав. Масло не должно содержать растительные масла или гидрогенизированные жиры, в таком случае - это уже спред или маргарин.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так же обращайте внимание на цену. Она не может быть слишком маленькой. Ведь из тонны молока получается всего 40-50 кг масла.

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Масло не должно быть слишком желтое или слишком белое, и практически не имеет запаха. В его составе должны присутствовать только молочные сливки (или иногда пишут молоко) и иногда соль.

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Масло не может быть менее 61,5% жирности (бутербродное), 72,5% - Крестьянское, 82% - Традиционное. Эксперт рекомендует отдать предпочтение сливочному маслу 72 или 82%.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Покупать продукт лучше известных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке, избегайте неизвестные фирмы, а при покупке масла на развес просите упаковку, чтобы посмотреть состав и номер ГОСТа.

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Автор: Lite