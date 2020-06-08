ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога

Lite » Еда 08.06.2020 - 08:37
Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, на что обратить внимание при покупке сливочного масла

Среди обилия предложений производителей молочной продукции можно легко растеряться, и купить качественный продукт бывает очень непросто. Диетолог Татьяна Дик научила в Instagram выбирать сливочное масло и рассказала, на что следует обратить внимание в первую очередь при покупке.

Сливочное масло содержит полезные жиры, и в умеренном количестве его употреблять можно. В магазине нужно смотреть на хранение масла, оно должно находиться в морозильной камере, и находясь в ней, не должно быть мягким, а в холодильнике не должно расплываться. Так же масло не должно находиться на солнце, так как окисляется витамин А. Поэтому в прозрачной упаковке масло лучше не покупать.

Нужно обращать внимание на состав. Масло не должно содержать растительные масла или гидрогенизированные жиры, в таком случае - это уже спред или маргарин.

Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так же обращайте внимание на цену. Она не может быть слишком маленькой. Ведь из тонны молока получается всего 40-50 кг масла.

Масло не должно быть слишком желтое или слишком белое, и практически не имеет запаха. В его составе должны присутствовать только молочные сливки (или иногда пишут молоко) и иногда соль.

Масло не может быть менее 61,5% жирности (бутербродное), 72,5% - Крестьянское, 82% - Традиционное. Эксперт рекомендует отдать предпочтение сливочному маслу 72 или 82%.

Как выбрать хорошее сливочное масло: полезные рекомендации диетолога
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Покупать продукт лучше известных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке, избегайте неизвестные фирмы, а при покупке масла на развес просите упаковку, чтобы посмотреть состав и номер ГОСТа.

Ранее диетолог Ольга Безугла рассказала о целебной силе витамина Е.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь